PUTNIK IZ AUTOBUSA KOJI SE PREVRNUO TVRDI: "Vozač je zaspao nakon što su se zamenili na stajalištu"

PREMA tvrdnjama jednog od putnika, Nikole Golubovića, vozač je zaspao svega nekoliko minuta nakon što su se dvojica vozača smenila na stajalištu, prenose mediji.

Foto: Tanjug/Hina/Daniel Kasap

- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga - izjavio je Golubović za medije.

On je naveo da su se u autobusu nalazila 33 putnika i dva vozača, a da su neki od putnika putovali u posetu porodicama, dok su drugi krenuli na posao.

Ministarka zdravlja Hrvatske Irena Hrstić izjavila je da je odmah nakon dojave na mesto nesreće upućeno devet ekipa hitne medicinske pomoći. Od tog broja, šest ekipa stiglo je iz Zagrebačke županije, dve iz Sisačko-moslavačke županije, dok je angažovan i jedan helikopter.

Prema njenim rečima, sve osobe sa teškim povredama zbrinute su i prevezene u bolnice u roku od sat vremena od nesreće, dok su i ostali povređeni prevezeni u zagrebačke zdravstvene ustanove vozilima hitne pomoći ili uz policijsku pratnju. Ona je takođe dodala i da su u nesreći povređena oba vozača autobusa.

Nesreća se dogodila jutros oko 7.25 sati, kada je autobus srpskih registarskih oznaka, u kojem su se nalazila 33 putnika i dva vozača, sleteo sa auto-puta A3 i prevrnuo se.

U zagrebačkoj Klinici za traumatologiju do sada je primljeno osam putnika koji su povređeni u prevrtanju autobusa "Niš ekspresa" u blizini Ivanić-Grada u Hrvatskoj, izjavio je dežurni traumatolog prim. dr Mario Malović.

"Većinom se radi o lakšim telesnim povredama, ranama i nagnječenjima različitih delova tela", rekao je Malović za HRT, navodeći da očekuje da bi u Kliniku za traumatologiju mogli da budu premešteni i teže povređeni putnici iz drugih zagrebačkih bolnica.

Istakao je da Klinika ima dovoljno osoblja za zbrinjavanje povređenih, kao i da je spremna za prihvat dodatnih pacijenata.

"Dobro smo organizovani, imamo dovoljno ljudi, a u slučaju potrebe uvek možemo da pozovemo radnike od kuće", naveo je Malović.

U teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Ivanić-Grada u kojoj se prevrnuo autobus, šest osoba je zadobilo teške povrede a 27 je lakše povređeno, saopšteno je danas iz hrvatskog Ministarstva zdravlja.

(Tanjug)