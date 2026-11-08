Tadić sa dva gola najavio reprezentativnu pauzu! Pogodio i Živković u velikom derbiju (VIDEO)
Srpski fudbaleri bili su prilično efikasni ovog vikenda, što je večeras potvrdio i kapiten reprezentacije.
Srpski fudbaler Dušan Tadić pokazao je da i dalje može da pravi razliku na najvišem nivou holandskog fudbala. Kapiten reprezentacije Srbije bio je junak pobede NEC-a na gostovanju Utrehtu (3:2), pošto je sa dva pogotka predvodio ekipu iz Najmehena do važnih bodova.
Tadić se nedavno oporavio od povrede, a večeras je odigrao jednu od ključnih uloga u trijumfu svog tima. Posebno je impresivan bio njegov prvi pogodak.
Igrao se 38. minut kada je srpski fudbaler sačekao loptu na ivici kaznenog prostora, a zatim levom nogom preciznim udarcem poslao je u mrežu.
Tadić je tako u 38. minutu povisio na 2:0, nakon što je Kevin Kers prethodno doveo NEC u vođstvo. Ipak, domaćin se nije predavao, uspeo je da se vrati u meč i preko Katlina smanji na 2:1.
Međutim, kapiten Srbije imao je još jednu reč. Drugim pogotkom na utakmici ponovo je doneo dvostruku prednost svom timu i tako potpisao trijumf NEC-a. Do kraja meča je domaćin postigao još jedan pogodak i postavili konačnih 3:2.
Srpski fudbaler Andrija Živković bio je strelac za PAOK u remiju 1:1 na gostovanju Olimpijakosu u meču 10. kola grčke Superlige.
Armando Gonzales je dao gol za Olimpijakos u 58, a Živković je u 71. minutu dao gol za konačan rezultat. Za PAOK je od 90+3. minuta igrao i Ognjen Ugrešić.
Mihajlo Cvetković, Dušan Vlahović i Luka Jović takođe su se ovog vikenda upisali u strelce, a Tadić i Živković su svojim partijama dodatno obradovali navijače Srbije, ali i selektora Veljka Paunovića, pred nove reprezentativne izazove i mečeve sa Nemačkom (13. novembra) i Grčkom (16. novembra).
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