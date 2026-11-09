JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
14.00 Zakintos - Niki Volos D 1+ (2.40)
16.00 Napredak - Bor 1919 1 (1.45)
17.00 Liptovski Mikulas - Bitča 1&|1+&2+ (1.43)
Kvota: 4.98
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