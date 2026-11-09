Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak

Немања Пејчић

09. 11. 2026. u 08:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево Тип - тикета за понедељак

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

14.00 Zakintos - Niki Volos D 1+ (2.40)

16.00 Napredak - Bor 1919 1 (1.45)

17.00 Liptovski Mikulas - Bitča 1&|1+&2+ (1.43)

Kvota: 4.98

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RASTAO SE SA TRAMPOVIM BLISKIM SARADNIKOM: Željko Mitrović napustio Ameriku - Dolazi u Beograd, biće moj gost

RASTAO SE SA TRAMPOVIM BLISKIM SARADNIKOM: Željko Mitrović napustio Ameriku - "Dolazi u Beograd, biće moj gost"