RIJERA BEZ DLAKE NA JEZIKU: „Ako igramo dobro, nemamo protivnika u ligi! Vojvodina se uplašila od nas“

Opširan je bio španski stručnjak u razgovoru sa medijima na "Karađorđu".

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su važnu pobedu protiv Vojvodine (1:0), a trener crveno-belih Albert Rijera nije krio zadovoljstvo prikazanim na terenu.

Španski stručnjak smatra da je njegov tim bio bolji u svim segmentima igre, a posebno je istakao da statistika potvrđuje njegovu procenu.

- Mislim da je ovo savršenstvo. Pobediti i igrati dobro. Mnogo puta sam rekao da je za mene način na koji igramo važniji od rezultata, jer ako igraš dobro, imaš više prilika i lakše je pobeđivati. Za mene igrati dobro znači stvarati šanse, postizati golove i ne primati ih. Moramo da stvaramo mnogo prilika i zato sada, možda ste videli, otvaram statistiku. Ne želim da pogrešim, ali mislim da smo trenutno na plus 11 i na čelu tabele. Stvaramo oko 17,9 šansi po utakmici. To je skoro 18 prilika. Danas smo, ako se ne varam, imali 16. Za mene je to igranje dobrog fudbala. Posle toga ćete dati golove ili nećete. Što se tiče primanja golova, takođe ih primamo veoma malo. Danas smo pokazali ko je tim. Ako je neko sumnjao ko je najbolji tim, mislim da smo danas na terenu to pokazali, ne samo sa loptom već i bez nje – poručio je Rijera.

Španski trener nije želeo da prihvati konstataciju novinara da su oba tima imala svoje prilike i da je utakmica mogla da ode na obe strane. Odmah je tražio konkretan odgovor na pitanje ko je imao više šansi.

- Mislite da nismo bili bolji od Vojvodine? Ko je imao više prilika? Crvena zvezda? U redu, dakle imali smo više mogućnosti da pobedimo. Govorim o činjenicama. Proverite napredak ovog tima, odakle smo krenuli i gde smo sada. Imamo više od 60 odsto poseda lopte, prosek od 580 dodavanja po utakmici, 87 odsto uspešnih pasova, postižemo skoro 2,5 gola po utakmici i stvaramo 18 šansi. Posle toga možda ne pobedimo. U Luganu smo 83 minuta bili bolji od protivnika, pa smo izgubili. To može da se dogodi. Ali ako igramo ovako, pobedićemo mnogo utakmica. Danas smo bili mnogo bolji u svemu. U odbrani, bez lopte, nismo im dozvolili nikakvu šansu – istakao je trener Zvezde.

Potom je izneo i zanimljivu procenu igre Vojvodine, koja se trenutno nalazi u vrhu prvenstvene tabele.

- Moram da kažem da je moj osećaj tokom prvih 45 minuta bio da su bili uplašeni. Oni su drugi tim na tabeli, a bili su potpuno uplašeni od nas. Tako da smo i po osećaju, i po činjenicama, i po svemu bili bolji. To nije moje mišljenje, to su činjenice. Danas smo bili bolji – rekao je Rijera.

Kada je upitan da li je njegova ekipa bila bolja u svim aspektima igre, odgovor je bio kratak i nedvosmislen:

- U svemu. U svemu.

OTKRIO KAKO JE ZVEZDA IZNENADILA VOJVODINU

Jedno od zanimljivijih pitanja odnosilo se na pogodak Crvene zvezde, odnosno na to da li je akcija koja je prethodila golu bila unapred pripremljena na treningu. Rijera nije propustio priliku da pohvali svoj stručni štab i trenerski posao.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- Naravno da je bila pripremljena! Dajte nam malo priznanja, mi treneri ponekad radimo nešto dobro. Ono što ja ne radim jeste da učim svoje igrače da dobijaju crvene kartone ili prave penale. Ja ih učim ovakvim situacijama, kako da igraju i kako da iznenadimo protivnika. Danas smo počeli sa rombom umesto kvadrata u prvom poluvremenu, tokom prvih 15 minuta. Vojvodina nije znala kako da nas pritisne. Sada radimo neke stvari dobro. Kada radimo loše, kritikujte nas, kritikujte mene, nemam problem sa tim. Ali kada postignemo ovakav gol, naravno da se pripremamo – rekao je Rijera, a zatim otkrio i kako nastaju takve ideje:

- Nekih večeri, uz čašu vina, razmišljam: „Kako bismo mogli nešto da pripremimo za ovu utakmicu?“ I pripremili smo dobro.

Na pitanje da izdvoji jednu stvar koju je Vojvodina uradila najbolje, Rijera nije imao konkretan odgovor. Umesto toga, ponovo je pažnju usmerio na svoju ekipu.

- Ne znam šta je Vojvodina uradila dobro. Pozvaćemo njenog trenera, on je trener i on će vam reći. Ja vidim šta je moj tim uradio, a uradio je mnogo dobrih stvari.

Kada je trebalo da izdvoji najbolji segment igre Crvene zvezde, odgovor je bio igra bez lopte.

- Rekao bih da je to igra bez lopte. Nismo im dozvolili utakmicu kakvu je Vojvodina želela da igra. Posebno smo dobro zatvorili njihovu levu stranu, pošto su tu veoma opasni. Mislim da su Lukasen i Lučić bez lopte odradili veoma, veoma dobar posao. Lako je igračima reći koliko su dobri sa loptom i koliko je lepo kada je imaju. To odmah razumeju. Ali kada pričate o igri bez lopte, to nije najlepša stvar, ali je neophodna. U fudbalu ne možete da se takmičite na visokom nivou ako niste dobar tim i bez lopte – naglasio je trener crveno-belih.

Posebno je istakao da je defanzivna organizacija jedan od temelja njegovog sistema i da se to najbolje vidi u utakmicama protiv najjačih evropskih ekipa.

- Mnogo insistiram na tome. Za mene je najlakše pripremiti vežbe sa loptom, ali kada igrate protiv velikih timova, Real Madrida, u Evropi i ovom takmičenju, ako se ne branite dobro, patićete. Zato mnogo insistiram na odbrani i jedna od najboljih stvari koje trenutno radimo jeste upravo odbrana. Tim se brani idući napred. Kada izgubimo loptu, ne vraćamo se samo nazad, već idemo u presing napred. To je stav koji želim da vidim kod svojih igrača – objasnio je Rijera.

Na kraju je upitan da li mu je bilo teže da pripremi utakmicu protiv Partizana ili ovaj duel sa Vojvodinom. Ni tu nije pravio razliku.

- Čak i prijateljsku utakmicu pripremam na isti način. Uvek želim da pobedim, naravno. Ne pripremam jednu utakmicu više od druge. Priprema je potpuno ista, plan je potpuno isti. Uvek želim da pobedim, čak i kada sam sa decom i igramo karte, želim da pobedim. Radi se o takmičarskom duhu i to je ono što prenosim na svoje igrače – rekao je Rijera.

Za kraj je izneo i možda najjaču poruku posle trijumfa nad Vojvodinom, uz uverenje da Crvena zvezda trenutno nema ravnopravnog protivnika u domaćem prvenstvu ukoliko bude igrala na svom nivou.

- Mislim da smo sami sebi najveći neprijatelji. Ako igramo dobro, trenutno nemamo protivnika ovde u ligi. Ali postoje utakmice koje mogu da budu teške ako ne igramo onako kako želimo – zaključio je Albert Rijera.