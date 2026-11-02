POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA
Ponuda je bogata, spremili smo vam četiri predloga za večeras.
NBA - igrači
1.40 K. Kaningem +21.5 poena (1.60)
1.40 E. Dejvis +19.5 poena (1.58)
2.10 D. Ejkaf Džunior +24.5 poena (1.90)
2.10 K. Buzer +15.5 poena (1.80)
Ukupna kvota: 8.65
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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