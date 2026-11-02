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POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA

В.М.

02. 11. 2026. u 13:51

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Ponuda je bogata, spremili smo vam četiri predloga za večeras.

ПОЕНИ ИГРАЧА: Типови за кошаркаше из НБА

Tanjug/AP Photo/Terrance Williams

NBA - igrači

1.40 K. Kaningem +21.5 poena (1.60)
1.40 E. Dejvis +19.5 poena (1.58)
2.10 D. Ejkaf Džunior +24.5 poena (1.90)
2.10 K. Buzer +15.5 poena (1.80)

Ukupna kvota: 8.65

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