KATASTROFA U SRPSKOM FUDBALU! Igrači se spakovali, napustili stadion! Evo šta je razlog!
Određen i novi termin utakmice.
Fudbaleri Radničkog iz Niša i pančevačkog Železničara trebali su da odmere snagu u 14. kolu Superlige Srbije.
Kažemo trebalo, jer su nepredviđene okolnosti uticale da se meč na "Čairu" ipak ne odigra, a razlog tome je - nestanak struje.
Nekoliko trenutaka pred utakmicu, nestala je električna energija na stadionu, pa su ekspresno radnici DN izašli na "teren" kako bi pronašli i otklonili kvar.
Kako to još nije učinjeno, Pančevci su rešili da spakuju svoje stvari i upute se kućama.
Tim povodom oglasio se FK Radnički zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti:
"Obaveštavamo vas, da je zbog kvara na elektroinstalacijama utakmica Radnički - Železničar odložena.
Naime, izgoreo je dovodni kabl u trafou koji napaja strujom stadion "Čair". S obzirom da se radi o većem kvaru koji neće moći da bude saniran do sutra, utakmica je odložena za 25. novembar.", stoji u saopštenju Nišlija.
Podsetimo, Radnički iz Niša je na pretposlednjem 13. mestu sa osam bodova, dok je "dizelka" na visokoj trećoj poziciji, sa 26 bodova, šest manje od drugoplasirane Vojvodine.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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