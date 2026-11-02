Fudbal

KATASTROFA U SRPSKOM FUDBALU! Igrači se spakovali, napustili stadion! Evo šta je razlog!

С. С.

02. 11. 2026. u 18:10

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Određen i novi termin utakmice.

КАТАСТРОФА У СРПСКОМ ФУДБАЛУ! Играчи се спаковали, напустили стадион! Ево шта је разлог!

FOTO: Novosti

Fudbaleri Radničkog iz Niša i pančevačkog Železničara trebali su da odmere snagu u 14. kolu Superlige Srbije.

Kažemo trebalo, jer su nepredviđene okolnosti uticale da se meč na "Čairu" ipak ne odigra, a razlog tome je - nestanak struje.

Nekoliko trenutaka pred utakmicu, nestala je električna energija na stadionu, pa su ekspresno radnici DN izašli na "teren" kako bi pronašli i otklonili kvar.

Kako to još nije učinjeno, Pančevci su rešili da spakuju svoje stvari i upute se kućama.

Foto: FOTO: Novosti

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Tim povodom oglasio se FK Radnički zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

"Obaveštavamo vas, da je zbog kvara na elektroinstalacijama utakmica Radnički - Železničar odložena. 

Naime, izgoreo je dovodni kabl u trafou koji napaja strujom stadion "Čair". S obzirom da se radi o većem kvaru koji neće moći da bude saniran do sutra, utakmica  je odložena za 25. novembar.", stoji u saopštenju Nišlija.

Podsetimo, Radnički iz Niša je na pretposlednjem 13. mestu sa osam bodova, dok je "dizelka" na visokoj trećoj poziciji, sa 26 bodova, šest manje od drugoplasirane Vojvodine.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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