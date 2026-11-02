PAVEL UPOZORAVA: Dogovor o Ukrajini moguć bez Evrope

AKO se Evropa ne pridruži mirovnim pregovorima o Ukrajini sa svojim zahtevima, može se desiti da strane postignu dogovor bez njenog učešća, rekao je češki predsednik Petr Pavel.

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„Ako se Evropa ne pridruži mirovnim pregovorima o Ukrajini sa svojim zahtevima, može se ispostaviti da će Rusija, SAD i Kina postići dogovor o nama bez nas“, citira ga RIA Novosti .

Ranije je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu, komentarišući želju Evropljana da učestvuju u pregovorima o Ukrajini, pozvao EU da odluči na kog konja će se kladiti da bi stigla do cilja.

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