Svet

PAVEL UPOZORAVA: Dogovor o Ukrajini moguć bez Evrope

Novosti online

02. 11. 2026. u 19:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKO se Evropa ne pridruži mirovnim pregovorima o Ukrajini sa svojim zahtevima, može se desiti da strane postignu dogovor bez njenog učešća, rekao je češki predsednik Petr Pavel.

ПАВЕЛ УПОЗОРАВА: Договор о Украјини могућ без Европе

FOTO: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

„Ako se Evropa ne pridruži mirovnim pregovorima o Ukrajini sa svojim zahtevima, može se ispostaviti da će Rusija, SAD i Kina postići dogovor o nama bez nas“, citira ga RIA Novosti .

Ranije je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu, komentarišući želju Evropljana da učestvuju u pregovorima o Ukrajini, pozvao EU da odluči na kog konja će se kladiti da bi stigla do cilja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEVIĐENA MOĆ U VAZDUHU! Pogledajte snimke ruskog Su-35 sa potpuno modernizovanim raketama od kojih Zapad i Kijev strahuju! (VIDEO)
Svet

0 0

NEVIĐENA MOĆ U VAZDUHU! Pogledajte snimke ruskog Su-35 sa potpuno modernizovanim raketama od kojih Zapad i Kijev strahuju! (VIDEO)

NOVI snimci ruskog lovca za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, tipa Su-35, koji deluje na ukrajinskom ratištu, prikazuju integraciju raketa vazduh-vazduh R-77M sa radarskim navođenjem, kao i potpuno povlačenje iz upotrebe starijih modela R-77-1 i R-27, koji su činili primarno naoružanje ovog aviona još od njegovog uvođenja u službu 2014. godine.

02. 11. 2026. u 19:00

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu