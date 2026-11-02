CLV i ROI: Dva pokazatelja koja otkrivaju koliko ste zaista uspešni u klađenju

U sportskom klađenju nije dovoljno pratiti samo broj pogođenih i promašenih tipova. Dva važna pokazatelja uspešnosti su ROI i CLV, ali oni ne mere istu stvar. Razumevanje njihove razlike pomaže nam da shvatimo da li zaista dobro procenjujemo kvote ili nas je u dosadašnjem rezultatu poslužila sreća.

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ROI (Return on Investment) predstavlja povraćaj uloženog novca. Pokazuje koliko smo zaradili ili izgubili u odnosu na ukupan iznos uloga. Ako smo na 1.000 dinara ukupnih uplata ostvarili 50 dinara profita, naš ROI iznosi pet odsto.

ROI = (neto profit / ukupan iznos uloga) × 100

Treba reći da ROI na malom broju opklada može ozbiljno da zavara. Čak i nekoliko uzastopnih dobitaka može da stvori privid velike uspešnosti, dok serija poraza može da pokvari rezultat dobrog kladioničara. Zato je neophodno posmatrati veliki uzorak. Posle 100 ili 200 opklada teško je izvući ozbiljne zaključke. Sa 500 već možemo da uočimo određene obrasce, dok 1.000–2.000 opklada pruža znatno bolju osnovu za procenu.

Sa druge strane, CLV (Closing Line Value) meri kvalitet kvote po kojoj smo odigrali opkladu u odnosu na završnu kvotu, odnosno onu koja je bila dostupna neposredno pred početak utakmice.

Svaka kvota podrazumeva određenu impliciranu verovatnoću, koju dobijamo kada broj 1 podelimo kvotom. Tako kvota 2,20 odgovara verovatnoći od 45,45 odsto, dok kvota 2,00 podrazumeva 50 odsto. Ako smo odigrali određeni ishod po kvoti 2,20, a završna kvota pala je na 2,00, tržište je u međuvremenu povećalo procenu verovatnoće tog ishoda. Mi smo, dakle, dobili povoljniju cenu.

Formula za relativni CLV glasi:

CLV = (kvota po kojoj smo odigrali / završna kvota − 1) × 100

U ovom primeru: (2,20 / 2,00 − 1) × 100 = 10 odsto.

Važno je da razumemo da pozitivan CLV ne znači automatski i dobitnu opkladu. Zamislimo da smo uložili 1000 dinara na kvotu 2,20, koja je pred početak utakmice pala na 2,00. Naš tim ipak izgubi. Ostajemo bez uloženih 1000 dinara, pa je ROI te opklade −100 odsto, iako je CLV i dalje pozitivnih 10 odsto. To znači da smo izgubili novac na opkladi koju smo, prema kretanju tržišta, odigrali po povoljnijoj kvoti.

Ukratko, ROI pokazuje koliko smo zaradili ili izgubili, dok CLV pokazuje da li smo uspevali da pronađemo bolje kvote od završne tržišne ponude. Zato je važno pratiti oba pokazatelja. Pozitivan CLV kroz veliki broj opklada ukazuje na kvalitetnu procenu tržišta, dok pozitivan ROI potvrđuje da se ta prednost pretočila u profit. Nijedan pojedinačno nije garancija budućeg uspeha, ali zajedno daju mnogo bolju sliku o stvarnom kvalitetu vaših opklada.

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