Tenis

"Novače, što to radiš"? Direktor mastersa u Parizu grmi na Đokovića

М.П.

02. 11. 2026. u 08:44

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Odluka najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, da u finišu sezone 2026. godine zaigra na Mastersu u Parizu izazvala je neočekivane potrese u teniskoj javnosti.

Новаче, што то радиш? Директор мастерса у Паризу грми на Ђоковића

CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Iako su navijači širom sveta sa oduševljenjem prihvatili povratak Srbina koji je ovaj turnir osvajao čak sedam puta, direktor pariskog turnira i nekadašnji francuski teniser Sedrik Pjolin javno je priznao da je zatečen i da mu je teško da razume Đokovićeve najnovije poteze.

Gostujući u emisiji na TV kanalu Eurosport, Pjolin je izneo prilično direktne kritike na račun srpskog asa, ukazujući na nesvakidašnji presedan koji je Novak napravio u poslednje dve godine.

- Bilo mi je teško da ispratim njegovu logiku. Tokom 2024. i 2025. godine se kvalifikovao za Završni masters, ali je birao da ne igra. To je prilično jedinstven slučaj u istoriji. A onda ove godine, kada još uvek nije obezbedio plasman, najavljuje da želi da se kvalifikuje i igra.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

 

Direktor pariskog mastersa nije krio zaprepašćenje činjenicom da je Đoković drastično promenio strategiju u odnosu na prethodne dve sezone. Pjolin je izrazio čuđenje što Novak 2024. i 2025. nije igrao na Završnom mastersu iako se kvalifikovao, dok ove godine, bez osiguranog plasmana, želi da nastupi. Ipak, dodao je da u 39. godini treba ceniti svaki njegov nastup, s obzirom na to da je oporavak teži, a njegov dolazak od velikog značaja za turnir.

Nakon oporavka i dobre forme u Pekingu, primarni cilj je priprema za Australijan open 2027. Da bi izbegao teže protivnike poput Sinera, Alkaraza i Zvereva u ranoj fazi grend slema, analitičar Greg Rusedski ističe važnost povratka u top 8 na ATP listi.

Uz odsustvo Sinera i već popunjena četiri mesta (Zverev, Alkaraz, Šelton, Medvedev), Đoković se bori za plasman u Torino, zaostajući 294 boda za Hodarom. Za to mu je u Parizu potrebno najmanje polufinale.

Da li će sedmostruki šampion Pariza još jednom prkositi godinama i izboriti plasman u elitno društvo, ostaje da se vidi.
























Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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