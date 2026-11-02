"Novače, što to radiš"? Direktor mastersa u Parizu grmi na Đokovića
Odluka najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, da u finišu sezone 2026. godine zaigra na Mastersu u Parizu izazvala je neočekivane potrese u teniskoj javnosti.
Iako su navijači širom sveta sa oduševljenjem prihvatili povratak Srbina koji je ovaj turnir osvajao čak sedam puta, direktor pariskog turnira i nekadašnji francuski teniser Sedrik Pjolin javno je priznao da je zatečen i da mu je teško da razume Đokovićeve najnovije poteze.
Gostujući u emisiji na TV kanalu Eurosport, Pjolin je izneo prilično direktne kritike na račun srpskog asa, ukazujući na nesvakidašnji presedan koji je Novak napravio u poslednje dve godine.
- Bilo mi je teško da ispratim njegovu logiku. Tokom 2024. i 2025. godine se kvalifikovao za Završni masters, ali je birao da ne igra. To je prilično jedinstven slučaj u istoriji. A onda ove godine, kada još uvek nije obezbedio plasman, najavljuje da želi da se kvalifikuje i igra.
Direktor pariskog mastersa nije krio zaprepašćenje činjenicom da je Đoković drastično promenio strategiju u odnosu na prethodne dve sezone. Pjolin je izrazio čuđenje što Novak 2024. i 2025. nije igrao na Završnom mastersu iako se kvalifikovao, dok ove godine, bez osiguranog plasmana, želi da nastupi. Ipak, dodao je da u 39. godini treba ceniti svaki njegov nastup, s obzirom na to da je oporavak teži, a njegov dolazak od velikog značaja za turnir.
Nakon oporavka i dobre forme u Pekingu, primarni cilj je priprema za Australijan open 2027. Da bi izbegao teže protivnike poput Sinera, Alkaraza i Zvereva u ranoj fazi grend slema, analitičar Greg Rusedski ističe važnost povratka u top 8 na ATP listi.
Uz odsustvo Sinera i već popunjena četiri mesta (Zverev, Alkaraz, Šelton, Medvedev), Đoković se bori za plasman u Torino, zaostajući 294 boda za Hodarom. Za to mu je u Parizu potrebno najmanje polufinale.
Da li će sedmostruki šampion Pariza još jednom prkositi godinama i izboriti plasman u elitno društvo, ostaje da se vidi. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Preporučujemo
Zemljotres u Hrvatskoj! Bivši as Barselone novi trener Dinamo Zagreba
02. 11. 2026. u 08:35
Nakon što je pobedio tešku bolest Nikola Topić je precrtan u Oklahomi
02. 11. 2026. u 08:12
Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!
02. 11. 2026. u 07:09
CEO REGION JE ZATEČEN! Izdao Srbiju, a evo šta su mu Bosanci sada uradili
02. 11. 2026. u 07:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)