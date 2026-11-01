Alkaraz spašava Novaka: Španac osvojio Beč i sprečio De Minora da pobegne Srbinu u trci za Torino
Nije sve izgubljeno
Novak Đoković i dalje ima matematičke šanse da se plasira na završni masters sezone u Torinu, iako mu se prostor za napredak sužava.
Aleks de Minor nije uspeo da osvoji turnir u Beču, pošto je u finalu poražen od Karlosa Alkaraza sa 2:0, po setovima 1:6, 4:6. Bio je ovo sedmi njihov susret i sedma pobeda Španskog tenisera kojom je stigao do 28. titule u karijeri.
Tako je Australijanac ostao na 3.210 bodova u trci za završni turnir.
To znači da je De Minor zadržao deveto mesto, poslednje koje bi moglo da donese plasman u Torino, s obzirom na to da je Janik Siner završio sezonu. Njegova prednost u odnosu na Rafaela Hodara iznosi samo jedan bod, dok je Novak Đoković na 11. poziciji sa 2.900 bodova.
Srpski teniser je tako ostao na 310 bodova zaostatka za Australijancem, ali i dalje ima priliku da se uključi u borbu za poslednje mesto na završnom mastersu.
Problem za Đokovića je što će sve morati da rešava na predstojećem mastersu u Parizu, gde će mu biti potreban izuzetno dobar rezultat. Najmanje što mu je potrebno jeste plasman u polufinale, uz nadu da će direktni konkurenti ranije završiti učešće. Međutim, treba istaći da u te konkurente ne spadaju samo De Minor i Hodar, nego i Tejlor Fric i Tomi Pol. Amerikanci su trenutno iza Noleta, ali sa dobrim rezučtatom i oni mogu da ga preskoče.
Inače, pariski Masters, koji je Nole osvajao čak sedam puta, počinje već utra, a Đoković je prvog dana na terenu i sastaje se sa monegaškim teniserom Valentanom Vašeroom koji ga je prošle godine šokirao u polufinalu Šangaja na putu do svoje prve i jedine titule u karijeri.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Penjaroja zna šta Partizan mora da uradi ako želi da pobedi Kluž
01. 11. 2026. u 16:31
UŽIVO, PARTIZAN - ZEMUN: Poluvreme! Crno-beli vode, ali... Povredio se Sek
01. 11. 2026. u 16:20 >> 17:41
Čukarički prekinuo seriju pobeda, debitovao Nemanja Radonjić
01. 11. 2026. u 16:05
Motli ne sumnja u sebe: Igraću bolje, podrška navijača mnogo znači!
01. 11. 2026. u 16:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (1)