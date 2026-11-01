Alkaraz spašava Novaka: Španac osvojio Beč i sprečio De Minora da pobegne Srbinu u trci za Torino

Nije sve izgubljeno

Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko, File

Novak Đoković i dalje ima matematičke šanse da se plasira na završni masters sezone u Torinu, iako mu se prostor za napredak sužava.

Aleks de Minor nije uspeo da osvoji turnir u Beču, pošto je u finalu poražen od Karlosa Alkaraza sa 2:0, po setovima 1:6, 4:6. Bio je ovo sedmi njihov susret i sedma pobeda Španskog tenisera kojom je stigao do 28. titule u karijeri.

Tako je Australijanac ostao na 3.210 bodova u trci za završni turnir.

To znači da je De Minor zadržao deveto mesto, poslednje koje bi moglo da donese plasman u Torino, s obzirom na to da je Janik Siner završio sezonu. Njegova prednost u odnosu na Rafaela Hodara iznosi samo jedan bod, dok je Novak Đoković na 11. poziciji sa 2.900 bodova.

Srpski teniser je tako ostao na 310 bodova zaostatka za Australijancem, ali i dalje ima priliku da se uključi u borbu za poslednje mesto na završnom mastersu.

Problem za Đokovića je što će sve morati da rešava na predstojećem mastersu u Parizu, gde će mu biti potreban izuzetno dobar rezultat. Najmanje što mu je potrebno jeste plasman u polufinale, uz nadu da će direktni konkurenti ranije završiti učešće. Međutim, treba istaći da u te konkurente ne spadaju samo De Minor i Hodar, nego i Tejlor Fric i Tomi Pol. Amerikanci su trenutno iza Noleta, ali sa dobrim rezučtatom i oni mogu da ga preskoče.

Inače, pariski Masters, koji je Nole osvajao čak sedam puta, počinje već utra, a Đoković je prvog dana na terenu i sastaje se sa monegaškim teniserom Valentanom Vašeroom koji ga je prošle godine šokirao u polufinalu Šangaja na putu do svoje prve i jedine titule u karijeri.

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