CEO REGION JE ZATEČEN! Izdao Srbiju, a evo šta su mu Bosanci sada uradili
I dalje se priča o potezu Srbina!
Naime, mladi fudbaler Matej Deket (17) našao se u centru pažnje regionalne sportske javnosti nakon što je prihvatio poziv da nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Iako je važio za veliku nadu srpskog fudbala i u nekoliko navrata bio na korak od dresa "Orlova", Deket je doneo radikalnu odluku, odbio Srbiju i prihvatio poziv reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Ova vest odjeknula je kao bomba, a javnost je odmah počela da bruji o uticaju njegove porodice i ocu koji vuče korene iz Ukrajine, a koji navodno nije želeo da vidi sina u srpskom dresu.
Međutim, pravi zemljotres usledio je na utakmici Premijer lige BiH u Zenici, gde je Borac gostovao ekipi Čelika.
Svi su sa strepnjom čekali kako će publika reagovati na momka o kome priča ceo Balkan, a onda se na tribinama pojavio prizor koji je sve ostavio bez teksta!
Navijači domaće ekipe iz Zenice rešili su da mu javno pošalju brutalno direktnu poruku. Usred meča razvijen je ogroman transparent upućen direktno mladom fudbaleru, a na njemu je pisalo:
"Mateja Deket, dobro došao u Zmajevo gnezdo".
Bosanci su na ovaj način javno "prigrabili" mladog Srbina, jasno mu stavljajući do znanja da ga sada smatraju svojim novim "Zmajem". Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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