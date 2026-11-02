Pred dolazak Partizanu! Poznata sudbina Kataša na klupi Makabija!

Izraelci u seriji očajnih rezultata.

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Košarkaši Makabija upali su u rezultatsku krizu, što svedoči njihov učinak u poslednje vreme.

"Ponos Izraela" je vezao tri poraza, pa je posle Real Madrida, poražen od Crvene zvezde u Beogradu, a potom i kod kuće od fenjeraša Pariza.

Zato je na red došlo razmatranje statusa trenera Odeda Kataša, čije je poverenje klupskog rukovodstva, uzdrmano slabim izdanjima u Evroligi.

Generalni menadžer tima iz Tel Aviva, Klaudio Koldebela, pružio je podršku šefu stručnog štaba, istakavši da nekadašnji reprezentativac uživa poverenje uprave kluba.

On je, istovremeno, pred gostovanje Partizanu u Beogradu, preuzeo svu odgovornost na sebe:

- Preuzimam svu odgovornost za sve što se dešava, za ovaj poraz u derbiju i za naredne korake. Ne upirem prstom ni u koga. Stavljam sebe u prvi plan. Igramo loše, ali moramo da ostanemo zajedno. To je jedini način da izađemo iz ove situacije - rekao je Koldebela.

Otkrio je Italijan da u Makabiju rade na dovođenju igrača, koji su slobodni na tržištu:

- Nedostaje nam igrač u spoljnoj liniji i pokušavam nešto da uradim po tom pitanju. Razgovaramo sa igračima i nadam se da bi nešto moglo da se dogodi u narednih nekoliko dana, ali strpljenje je ključno. Neću dovesti igrača samo da bih mogao da kažem da sam nešto uradio. To mora da bude pravi igrač, neko ko može da napravi razliku - kaže direktor Izraelaca.

Nije ostavio ni delić sumnje u rad Kataša:

- Oded je naš trener. U teškim trenucima osećam još veću bliskost sa ljudima sa kojima radim. On poseduje trenerske kvalitete, što smo videli prethodnih godina. Moj posao je da mu pomognem. Njegova smena nije nešto što je realno - poručio je funkcioner Makabija.

Podsetio je na izostanak bivšeg asa Partizana, Danca Ifea Lundberga, naglasivši koliko bek nedostaje ekipi.

- On je veoma važan deo ovog tima. Bio je MVP finala i imao je značajan uticaj na početku sezone. Osećamo posledice njegovog odsustva, a pojedini igrači moraju da pruže bolje partije - zaključio je Koldebela.

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