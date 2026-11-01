JAFA TORTA: Savršena kombinacija ukusa za sve ljubitelje kremastih torti!

Danas vam donosimo recept za jednu pravu poslasticu kojoj je teško odoleti! Bogata podloga od mlevenog keksa i oraha, nežan vanilin fil, jafa keks, osvežavajući voćni sloj i na kraju neodoljivi čokoladni ganaš.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

300 gr mlevenog keksa

200 gr mlevenih oraha

100 gr šećera u prahu

100 gr putera ili margarina

200 ml soka od pomorandže

Za fil:

1 l mleka

3 kesice pudinga od vanile (3 × 40 g)

3 kašike gustina

200 gr šećera

200 gr putera ili margarina

250 gr Jafa keksa

Za voćni fil:

500 gr bobičastog voća (maline, jagode, višnje)

1 kesica pudinga (vanila ili jagoda)

1 kašika gustina

4 kašike šećera

100 ml vode

Za ganaš:

250 ml slatke pavlake

200 gr čokolade

Priprema

Najpre pripremite vanilin fil. Odvojte 200 ml hladnog mleka i u njemu razmutite puding i gustin. Preostalih 800 ml mleka stavite na šporet zajedno sa šećerom. Kada provri, dodajte razmućeni puding i kuvajte uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Prekrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu fila i ostavite da se potpuno ohladi.

U ohlađen fil dodajte prethodno umućen omekšali puter ili margarin, kašiku po kašiku, i sve lepo umutite mikserom dok ne dobijete gladak i kremast fil.

Dok se fil hladi, pripremite koru. U posudu stavite mleveni keks, mlevene orahe, šećer u prahu i puter isečen na listiće. Postepeno dodajte sok od pomorandže i mesite rukom dok se svi sastojci ne sjedine. Sok dodajte postepeno, jer možda neće biti potrebna cela količina.

Za voćni fil u šerpu stavite bobičasto voće i šećer, pa zagrevajte na tihoj vatri dok voće ne omekša i pusti sok. U 100 ml vode razmutite puding i gustin, pa dodajte u voće. Kuvajte uz neprestano mešanje dok se fil ne zgusne. Ostavite da se prohladi.

Peđanje torte

Na tacnu za serviranje postavite obruč za tortu prečnika 26–28 cm. Pripremljenu koru rasporedite rukama ili kašikom i lepo poravnajte. Preko kore rasporedite polovinu vanilinog fila, pa poređajte Jafa keks, sa čokoladnom stranom okrenutom nadole. Zatim ravnomerno rasporedite pripremljeni voćni fil. Preko njega nanesite ostatak vanilinog fila i lepo poravnajte površinu.

Za ganaš zagrejte slatku pavlaku do pred ključanje, sklonite sa šporeta, dodajte izlomljenu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi i ne dobijete glatku čokoladnu glazuru. Ganaš prelijte preko torte i ostavite da se sve lepo stegne u frižideru, najbolje preko noći. Kada se torta dobro ohladi, pažljivo uklonite obruč, isecite na parčiće i uživajte u svakom zalogaju!

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.