"OVO JE MOJA STARA NOVA KANCELARIJA" Vučić: LJudi su manje dolazili u svoju stranku, a više se fokusirali na druge poslove (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da se vratio u svoju "staru novu" kancelariju na Novom Beogradu, odakle planira da provodi najveći deo radnog vremena kako bi vratio stranku u rad sa narodom.

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- Ovo je moja stara nova kancelarija ovde na Novom Beogradu i ovde smo krenuli u velike stvari i sad opet. Tako da pokušavam da vratim život i vratim sve što je nedostajalo u međuvremenu i to je jedan od problema sa kojima smo se suočavali zato je bilo viška bahatosti i arogancije jer su ljudi manje dolazili u svoju stranku, manje se bavili idejama, programima. A više udomljavanjem u nekakvim institucijama u kojima su mogli imaju lukrativnu korist ili da obavljaju neki tobože značajniji posao, ali nema značajnijeg posla nego od uređivanja planova i programa i brige za narod. Tako da ću ovde ja najveći deo svog radnog vremena da provodim - rekao je Vučić

- Danas smo imali sednicu poslaničke grupe. Očekujemo za nekoliko dana proglašenje rezultata izbora i onda idemo na zakazivanje sednice Narodne skupštine, verifikaciju mandata, i u šta sam siguran jeste da ćemo da se borimo. Borićemo se za interese Srbije što je veoma, veoma teško u današnje vreme bukvalnog pravog terora. Ono što imate u medijima od RTS pa nadalje, to nije bilo čak ni 5. oktobra. Da vam ne pričam u koje su sve institucije danas upadali blokaderi, gde ljudi iz sudova upadaju u policiju, budi Bog sa nama. Gde nam tri četvrtine policajaca na terenu čuva kontejnere po celu noć. Ništa drugo ne smeju da rade jer su im neki nesrećni ljudi rekli da tu završava seckani materijal, seckana dokumenta. Nećete verovati, ide, ulazi u firme, tuče ljude, policija tu ne interveniše, a čuva kontejnere jer je stigao nalog "Studentske liste". Šta da radite? Dođu vunena vremena, preživećemo ih zajedno. Borićemo se zajedno