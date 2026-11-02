NESTAO SRBIN (19) TOKOM USPONA NA TRIGLAV: Potraga za njim nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari
DEVETNAESTOGODIŠNjI državljanin Srbije nestao je u subotu tokom uspona na Triglav, najviši vrh Slovenije, planinskom stazom preko Plemenica, saopštila je danas slovenačka policija. potraga za njim je nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari i tragove kretanja u snegu
Policija je o nestanku obaveštena sinoć nešto pre 20 časova, prenosi 24ur.
Prema dosadašnjim informacijama, mladić se u subotu, 31. oktobra, uputio ka Triglavu.
U akciji potrage učestvuju pripadnici gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane.
- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pre svega jakog vetra i oblačnosti, spasavanje helikopterom nije bilo moguće - saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.
Spasioci su najpre na visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom mladiću, a danas pre podne u snegu su uočili i tragove koji su vodili niz padinu do visine od oko 1.900 metara, gde ih je vetar izbrisao.
Na tom području pronađeni su i drugi predmeti.
Pošto nestali državljanin Srbije još nije pronađen, potraga, koju predvodi Policijska stanica Bovec, se nastavlja.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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