Društvo

NESTAO SRBIN (19) TOKOM USPONA NA TRIGLAV: Potraga za njim nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari

Танјуг

02. 11. 2026. u 19:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEVETNAESTOGODIŠNjI državljanin Srbije nestao je u subotu tokom uspona na Triglav, najviši vrh Slovenije, planinskom stazom preko Plemenica, saopštila je danas slovenačka policija. potraga za njim je nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari i tragove kretanja u snegu

НЕСТАО СРБИН (19) ТОКОМ УСПОНА НА ТРИГЛАВ: Потрага за њим настављена након што су спасиоци пронашли његове личне ствари

Mikadun / Alamy / Profimedia

Policija je o nestanku obaveštena sinoć nešto pre 20 časova, prenosi 24ur.

Prema dosadašnjim informacijama, mladić se u subotu, 31. oktobra, uputio ka Triglavu.

U akciji potrage učestvuju pripadnici gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane.

- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pre svega jakog vetra i oblačnosti, spasavanje helikopterom nije bilo moguće - saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.

Spasioci su najpre na visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom mladiću, a danas pre podne u snegu su uočili i tragove koji su vodili niz padinu do visine od oko 1.900 metara, gde ih je vetar izbrisao.

Na tom području pronađeni su i drugi predmeti.

Pošto nestali državljanin Srbije još nije pronađen, potraga, koju predvodi Policijska stanica Bovec, se nastavlja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)

Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)