Grobari i dalje vole Stanojevića! Pre dve godine ga gađali i terali, sad u njemu vide spasioca (VIDEO)

Novi-stari trener crno-belih dočekan je aplauzima u Humskoj.

FOTO: FK Partizan

Povratak Aleksandra Stanojevića (53) na klupu Partizana, i to umesto legendarnog kapitena Saše Ilića (48), bio je za mnoge neočekivan i šokantan, pogotovo zbog neslavnog trećeg mandata u Humskoj i načina na koji je pre dve godine otišao. Bilo je skeptičnih komentara i prognoza oko toga kako će publika na stadionu dočekati iskusnog stručnjaka, ali posle duela sa Zemunom rešena je i ta dilema, jer ga "grobari" očigledno i dalje vole i cene. Aplauzi, ovacije, čestitke i pozitivni komentari na društvenim mrežama jasno to potvrđuju.

Tog leta 2024. srpski trener je u matičnom klubu proveo samo tri meseca. Bivša uprava i generalni direktor Miloš Vazura nisu ispoštovali dogovor i ispunili obećanja vezana za pojačanja u prelaznom roku, pa su crno-beli eliminisani iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija. Ipak, kap koja je prelila čašu nezadovoljstva bio je 174. večiti derbi na stadionu JNA i težak poraz od Crvene zvezde (0:4). Nakon toga su besni navijači kamenicama zasuli prozore od svlačionice, posle čega se Stanojević sa posekotinom na licu pojavio pred novinarima i potvrdio da odlazi.

Međutim, ono što je temperamentni strateg učinio u prvom i drugom mandatu, ne zaboravlja se tako lako. Grupna faza Lige šampiona, dve šampionske titule, jedan trofej Kupa Srbije, osmina finala Lige konferencija, osvojenih 98 bodova u Superligi... I pored toga što je mogao da ostane da radi u Turskoj, odlučio je da prihvati poziv iz Beograda i vrati se da pomogne, u trenutku najveće rezultatske krize u istoriji "parnog valjka".

Uspeo je da probudi ekipu, koja je po prvi put ove sezone vezala dve pobede u domaćem prvenstvu, nad Radničkim u Nišu (3:2) i Zemunom kod kuće (3:0). Zato se i fanovima vratila nada u bolje dane, a među prvima se oglasio Princ Tejgo, koji je crno-beli dres nosio 2011. godine i ostao upaćen po golovima protiv Zvezde.

"Moj trener", napisao je Afrikanac za Stanoja, a potom su se ređali i ostali komentari:

"Stanoje, hvala što si tu, znamo mi pravi "grobari" koliko značiš."

"Ovo nije naš Partizan, to je potpuno novi tim. Da, bili su na dnu tabele, ali sada smo prvi put, posle dugo vremena, videli tim koji je bio dominantan. Moramo snažno da završimo ovu polusezonu."

"Ti si prvi trener Stanoje!"

"Hvala šefe na vraćenoj veri."

"Uvešće nas Stanojević u Evropu, samo da mu uprava dovede ono što traži. Nijedan trener nije kriv, ako ne mogu da mu se obezbede pojačanja."

Bilo je i onih koji su otišli korak dalje u prognozama i analizi:

"Trener koji ima iza sebe trofeje i pobede, a ono najvažnije, iskustvo i forsiranje domaćih igrača. Videćemo šta će da bude, ali verujem da će Sale da ih utegne. Ima solidne igrače napred, a prvo što bude dovodio su defanzivci, jer on pre svega voli da bude siguran u odbrani."

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.