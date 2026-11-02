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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

02. 11. 2026. u 13:28

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između ponedeljka i utorka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

NBA

01.10 Klivlend kavalirsi - Oklahoma Siti tandersi 1 (1.60)

01.40 Njujork niksi - Bruklin netsi ukupno poena +226.5 (2.40)

Kvota: 3.84

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