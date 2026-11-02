NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između ponedeljka i utorka.
NBA
01.10 Klivlend kavalirsi - Oklahoma Siti tandersi 1 (1.60)
01.40 Njujork niksi - Bruklin netsi ukupno poena +226.5 (2.40)
Kvota: 3.84
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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