VREDI POKUŠATI: Primamljiva dupla šansa iz Švedske
GAIS dočekuje AIK u 27. kolu švedskog prvenstva, a iako je domaćin favorit prema kladioničarskim kvotama, statistika ukazuje da gosti imaju sasvim realne izglede da izbegnu poraz.
GAIS se nalazi na desetom mestu sa 34 boda iz 26 utakmica. Iako je u prethodnom kolu savladao Kalmar sa 1:0, učinak na domaćem terenu nije ohrabrujući. Na poslednjih šest prvenstvenih utakmica pred svojim navijačima ostvario je samo jednu pobedu, uz tri remija i dva poraza. Očigledno je da domaći teren ne predstavlja prednost kakvu bi pozicija na tabeli mogla da sugeriše.
AIK je osmi sa 38 bodova i u ovaj susret ulazi posle tri uzastopne utakmice bez poraza. Posebno je zanimljiv njegov učinak na gostovanjima, gde je na 13 prvenstvenih utakmica pretrpeo samo dva poraza, uz šest pobeda i pet remija.
S obzirom na izuzetno dobar gostujući učinak AIK-a i promenljive partije GAIS-a kod kuće, kvota na pobedu domaćina deluje prenisko za rizik koji donosi igranje na keca, a dupla šansa X2 je veoma primamljiva.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,88)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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