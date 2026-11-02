Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Primamljiva dupla šansa iz Švedske

О.М.

02. 11. 2026. u 10:07

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GAIS dočekuje AIK u 27. kolu švedskog prvenstva, a iako je domaćin favorit prema kladioničarskim kvotama, statistika ukazuje da gosti imaju sasvim realne izglede da izbegnu poraz.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Примамљива дупла шанса из Шведске

Jesper Zerman / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

GAIS se nalazi na desetom mestu sa 34 boda iz 26 utakmica. Iako je u prethodnom kolu savladao Kalmar sa 1:0, učinak na domaćem terenu nije ohrabrujući. Na poslednjih šest prvenstvenih utakmica pred svojim navijačima ostvario je samo jednu pobedu, uz tri remija i dva poraza. Očigledno je da domaći teren ne predstavlja prednost kakvu bi pozicija na tabeli mogla da sugeriše.

AIK je osmi sa 38 bodova i u ovaj susret ulazi posle tri uzastopne utakmice bez poraza. Posebno je zanimljiv njegov učinak na gostovanjima, gde je na 13 prvenstvenih utakmica pretrpeo samo dva poraza, uz šest pobeda i pet remija.

S obzirom na izuzetno dobar gostujući učinak AIK-a i promenljive partije GAIS-a kod kuće, kvota na pobedu domaćina deluje prenisko za rizik koji donosi igranje na keca, a dupla šansa X2 je veoma primamljiva.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,88)

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