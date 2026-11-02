POSLE ALTA BANKE, NOVA ODLUKA NBS: Oduzeta dozvola i ALTA GRUPI, evo šta će biti sa novcem korisnika

NARODNA banka Srbije oduzela je dozvolu ALTA GROUP DOO za izdavanje elektronskog novca zbog neispunjavanja propisanih uslova.

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Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnoj sednici oduzeo dozvolu za izdavanje elektronskog novca instituciji elektronskog novca ALTA GROUP DOO BEOGRAD, kojom je obuhvaćeno i pružanje platnih usluga.

Odluka je doneta kao automatska posledica oduzimanja dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd, nakon što je u skladu sa Zakonom o platnim uslugama ocenjeno da ova institucija elektronskog novca više ne ispunjava propisane uslove, navodi se u saopštenju NBS.

Uslovi koji nisu ispunjeni odnose se na dobre poslovne reputacije, koju mora da ispuni lice sa kvalifikovanim učešćem, radi obezbeđenja stabilnog i sigurnog poslovanja institucijom elektronskog novca, pri čemu se pored ocene poslovne reputacije kvalifikovanog vlasnika - fizičkog lica, ceni i ocena članova organa upravljanja kvalifikovanog vlasnika - pravnog lica i lica koja su sa tim pravnim licem blisko povezana.

Narodna banka Srbije ističe da ova odluka nema uticaja na stabilnost finansijskog sistema Srbije, budući da ALTA GROUP DOO BEOGRAD nije banka i ne prima depozite građana i privrede.

Fizička lica i privredni subjekti koji su koristili usluge ove institucije elektronskog novca, mogu nesmetano nastaviti da ih koriste putem servisa drugih finansijskih institucija (banaka, institucija elektronskog novca i platnih institucija) koje posluju na teritoriji Srbije.

- Navedeni postupak ni na koji način ne oslobađa dužnike institucije elektronskog novca njihovih obaveza, pri čemu ova lica mogu očekivati jasne instrukcije o načinu izmirenja svojih obaveza prema instituciji. Ovim oduzimanjem dozvole za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga, štite se korisnici platnih usluga i imaoci elektronskog novca, ali i eventualno narušavanje stabilnog i redovnog funkcionisanje platnog prometa - navodi se u saopštenju.

Navodi se da je NBS, u skladu sa svojim nadležnostima, blagovremeno preduzela sve potrebne aktivnosti kako bi obezbedila zaštitu sredstava korisnika platnih usluga i uredno izvršavanje obaveza ALTA GROUP DOO BEOGRAD po osnovu platnih naloga koje je ova institucija primila od korisnika platnih usluga, platnih transakcija obavljenih platnim karticama kod trgovaca, kao i prema imaocima elektronskog novca.

(Kurir)