Fudbal

Haos pred meč Superlige Srbije! ! Nestala struja na stadionu, gledaoci sede u mraku! (FOTO)

С. С.

02. 11. 2026. u 17:47

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Neviđene scene uoči utakmice 14. kola nacionalnog prvenstva.

Хаос пред меч Суперлиге Србије! ! Нестала струја на стадиону, гледаоци седе у мраку! (ФОТО)

FOTO: Novosti

Fudbaleri Radničkog dočekuju Železničar iz Pančeva u okviru 14. kola Superlige Srbije.

Međutim, pred meč u Nišu iskrsli su iznenadni problemi na Čairu, koji je ceo u mraku!

Naime, nestala je struja na niškom stadionu, pa su igrači obe ekipe u svlačionici bili u mrklom mraku, kao i gledaoci na tribinama.

Ekipe DN su na terenu i pokušavaju to da reše, samo da li će uspeti ostaje da se vidi. 

Zbog toga će utakmica kasniti, a ovakvi neplanirani razlozi, ne garantuju tačan novi termin.

Foto: FOTO: Novosti

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Nadamo se da će to biti veoma brzo, pošto su nadležni već na terenu i čine sve kako bi se svetlost reflektora ponovo vratila na Čair.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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