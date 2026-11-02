Haos pred meč Superlige Srbije! ! Nestala struja na stadionu, gledaoci sede u mraku! (FOTO)

Neviđene scene uoči utakmice 14. kola nacionalnog prvenstva.

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Fudbaleri Radničkog dočekuju Železničar iz Pančeva u okviru 14. kola Superlige Srbije.

Međutim, pred meč u Nišu iskrsli su iznenadni problemi na Čairu, koji je ceo u mraku!

Naime, nestala je struja na niškom stadionu, pa su igrači obe ekipe u svlačionici bili u mrklom mraku, kao i gledaoci na tribinama.

Ekipe DN su na terenu i pokušavaju to da reše, samo da li će uspeti ostaje da se vidi.

Zbog toga će utakmica kasniti, a ovakvi neplanirani razlozi, ne garantuju tačan novi termin.

Nadamo se da će to biti veoma brzo, pošto su nadležni već na terenu i čine sve kako bi se svetlost reflektora ponovo vratila na Čair.

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