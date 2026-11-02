Izašla ATP lista kakvu svet tenisa nikada nije video, a Novak Đoković...
TENISKA revolucija! Janik Siner skinut sa trona.
Naime, ponedeljak, 2. novembar 2026. godine, ostaće zlatnim slovima upisan u istoriji belog sporta, ali i kao dan kada je svet dobio potpuno novi teniski poredak! Aleksandar Saša Zverev zvanično je postao 30. igrač u istoriji koji se popeo na prvo mesto ATP rang-liste, napravivši uspeh karijere o kojem bruji planeta.
Nemac je na samom vrhu smenio dosadašnjeg lidera Janika Sinera, koji zbog povrede ne igra još od Vimbldona, a Zverev je to surovo iskoristio. Saša je uspon do teniskog trona obezbedio još plasmanom u četvrtfinale turnira u Beču, a fantastičnu sezonu krunisao je osvajanjem Rolan Garosa i US opena.
Dok Zverev slavi istorijski uspeh sa 9.550 bodova, a ranjeni Siner gleda u leđa sa 9.450 bodova, oči srpske javnosti uprte su u najboljeg svih vremena.
Nakon što je doživeo neočekivan i bolan šok u Bazelu, gde ga je eliminisao Jan-Lenard Štruf, Novak Đoković je ipak uspeo da napravi pomak!
Od ovog ponedeljka, srpski as je napredovao za jedno mesto na ATP listi i zvanično zauzima 11. poziciju sa 3.140 osvojenih bodova. Novak je tako disao za vratom vodećoj desetorki i ostavio iza sebe Tejlora Frica.
Pred Novakom je sada ključni izazov na Mastersu u Parizu, gde je već u prošlosti pravio epska čuda. Da bi obezbedio plasman na "Završni masters odabranih" u Torinu, Đokoviću će u prestonici Francuske biti potreban prepoznatljiv, brutalan ritam, a prvi na udaru biće njegov stari znanac Valentin Vašero.
Pogledajte kako trenutno izgleda ATP Top 10 nakon tektonskih promena na vrhu:
1. Aleksandar Zverev (Nemačka) – 9.550 Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
2. Janik Siner (Italija) – 9.450
3. Karlos Alkaras (Španija) – 6.100
4. Ben Šelton (SAD) – 4.530
5. Danil Medvedev (Rusija) – 3.860
6. Flavio Koboli – 3.690 bodova
7. Artur Fis – 3.425 bodova
8. Frensis Tijafo – 3.380 bodova
9. Aleks de Minor – 3.280 bodova
10. Rafael Hodar – 3.159 bodova
11. Novak Đoković – 3.140 bodova
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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