Novak Đoković saznao ime rivala u drugom kolu mastersa u Parizu, ali...
Novak Đoković i dalje nije startovao na ATP Mastersu u Parizu, gde ga u prvom kolu u utorak čeka okršaj sa Valentanom Vašeroom iz Monaka, a već zna ko će mu biti prepreka u drugoj rundi.
Biće to australijski rival Rinki Hidžikata, ali pre toga moraće Nole da preskoči prvu prepreku. Australijanac je u prvom kolu Pariza bio bolji od Lučana Darderija iz Italije u dva seta posle samo sat i četiri minuta igre - 6:2, 6:2.
Hidžikata, iako je tek na 85. mestu na ATP listi, pokazao je daleko ozbiljniju igru od Darderija, koji je na 23. poziciji. U oba seta je dominirao i prepustio je rivalu samo po dva gema.
U prvom setu je Darderi nakratko uspeo da uzvrati jednim brejkom, ali su nakon toga usledila dva uzastopna oduzeta servisa od strane Hidžikate, dok je u drugom Australijanac krenuo sa 3:0, da bi posle toga sve išlo onako kako treba.
Novak Đoković će svoj meč prvog kola igrati u utorak, a termin i dalje nije određen, dok još nije poznato kada bi se odigrao okršaj sa Hidžikatom, ukoliko srpski as preskoči svoju prvu prepreku u glavnom gradu Francuske.
Ovaj turnir je za Đokovića poslednja šansa da se domogne Završnog mastersa u Parizu, a moraće da dođe barem do polufinala da bi taj cilj ostvario.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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