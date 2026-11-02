Nišlije se oglasile saopštenjem zbog nestanka struje! Ovo je novi termin utakmice
Evo kada će ukrstiti koplja Radnički i Železničar u Nišu.
Susret Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva, koji je trebalo da bude odigran u okviru 14. kola Superlige Srbije, je odložen za 25. novembar zbog problema sa električnom energijom na stadionu „Čair“.
Do prekida u organizaciji utakmice došlo je neposredno pred početak meča, kada je na stadionu nestalo struje.
Iako su radnici izašli na teren kako bi utvrdili uzrok kvara, ispostavilo se da je na trafo-stanici neophodna zamena jednog većeg dela, za šta je potrebno više vremena.
Povodom čitave situacije oglasio se i sam Radnički.
- Obaveštavamo vas, da je zbog kvara na elektroinstalacijama utakmica Radnički - Železničar odložena. Naime, izgoreo je dovodni kabl u trafou koji napaja strujom stadion "Čair". S obzirom da se radi o većem kvaru koji neće moći da bude saniran do sutra, utakmica je odložena za 25. novembar.
Zbog toga neće biti uslova da se utakmica odigra prema prvobitnom rasporedu, pa je odlučeno da novi termin bude 25. novembar.
Fudbaleri Železničara neće čekati rasplet situacije u Nišu, već se vraćaju u Pančevo.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kapiten Partizana se vratio na teren posle 283 dana pauze!
02. 11. 2026. u 13:14
Barselona bi da se reši Baldea, nekoliko evropskih velikana prati situaciju
02. 11. 2026. u 13:02
Legendarni Hrvat ostao bez 49 godina mlađe devojke, evo šta se desilo
02. 11. 2026. u 12:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Nastavlja se dominacija: Nikolu Jokića niko ne može zaustaviti!
SRPSKI as igra odlično na startu ove sezone, a njegovu novu dominantnu partiju očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Portlanda koji se sastaju u "Bol areni" tri sata nakon ponoći.
02. 11. 2026. u 12:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)