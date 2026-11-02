Nišlije se oglasile saopštenjem zbog nestanka struje! Ovo je novi termin utakmice

Evo kada će ukrstiti koplja Radnički i Železničar u Nišu.

Novosti/Aleksandar Ilić

Susret Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva, koji je trebalo da bude odigran u okviru 14. kola Superlige Srbije, je odložen za 25. novembar zbog problema sa električnom energijom na stadionu „Čair“.

Do prekida u organizaciji utakmice došlo je neposredno pred početak meča, kada je na stadionu nestalo struje.

Iako su radnici izašli na teren kako bi utvrdili uzrok kvara, ispostavilo se da je na trafo-stanici neophodna zamena jednog većeg dela, za šta je potrebno više vremena.

Povodom čitave situacije oglasio se i sam Radnički.

- Obaveštavamo vas, da je zbog kvara na elektroinstalacijama utakmica Radnički - Železničar odložena. Naime, izgoreo je dovodni kabl u trafou koji napaja strujom stadion "Čair". S obzirom da se radi o većem kvaru koji neće moći da bude saniran do sutra, utakmica je odložena za 25. novembar.

Zbog toga neće biti uslova da se utakmica odigra prema prvobitnom rasporedu, pa je odlučeno da novi termin bude 25. novembar.

Fudbaleri Železničara neće čekati rasplet situacije u Nišu, već se vraćaju u Pančevo.

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