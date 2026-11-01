"Rafalna paljba" Uroša Trifunovića: Bivši košarkaš Partizana nestvarno šutirao u pobedi svog tima
Nestvarna partija povremenog reprezentativca Srbije.
Na gostujućem terenu ekipa Turk Telekoma u 6. kolu šampionata Turske savladala je Erkspor rezultatom 89:71, a nestvarnu partiju odigrao je Uroš Trifunović koji je brojao čak do 32 poena.
Na parketu je proveo 32 minuta, a posebno njegova preciznost dolazi do izražaja. Naime bivši košarkaš Partizana je iz igre šutirao čak 10 od 11. Kada se pogleda podatak da je van linije 6,75 metara pogodio čak osam trojki iz devet pokušaja, jasno je kakav je šuterski čas održao povremeni srpski reprezentativac.
Ovo je već druga utakmica zaredom u Turskoj u kojoj Trifunović pokazuje svoj raskošni talenat. U prošlom kolu protiv Denizlija ubacio je 21 poen.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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