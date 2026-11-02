Barcokas potvrdio - Zvezdu čeka "pakao" u Pireju protiv Olimpijakosa

Tim Ibona Navara čeka izuzetno težak posao.

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Ono što je najavljivano prethodnih dana, sada je potvrđeno - Crvena zvezda će u petak u Pireju (20.15) igrati protiv Olimpijakosa utakmicu 10. kola Evrolige, koji će za taj duel biti jači za Evana Furnijea.

Povratak francuskog košarkaša potvrdio je trener grčkog tima Jorgos Barcokas, čime je stavljena tačka na neizvesnost oko njegovog nastup.

Furnije je zbog problema sa ramenom i kolenom propustio prethodne tri utakmice Olimpijakosa u Evroligi, ali se sada vraća u konkurenciju. Barcokas je posle pobede nad Peristerijem u domaćem prvenstvu najavio da će 33-godišnji bek biti spreman za susret sa crveno-belima.

- To je plan i raspored, da, igraće u petak. Sudeći po onome što prikazuje na treninzima, vidi se da se oseća dobro i da je spreman - izjavio je grčki stručnjak.

Furnijeov povratak predstavlja ogromno pojačanje za Olimpijakos u duelu desetog kola Evrolige, u kojem se sastaju drugoplasirani i trećeplasirani tim takmičenja. Grčki klub trenutno ima sedam pobeda i dva poraza, dok Crvena zvezda iza njega ima učinak 6-3.

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