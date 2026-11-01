Stanojevića smo mogli da čujemo ovaj put: "Srećan sam, idemo dalje..."

Prvi utisci trenera Partizana posle trijumfa nad Zemunom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbaleri Partizana pobedili su Zemun sa 3:0 (1:0) u utakmici 14. kola Superlige Srbije, odigranoj u Humskoj.

Crno-beli su tako stigli do drugog uzastopnog trijumfa pod vođstvom Aleksandra Stanojevića, a do tri boda su ih vodili Demba Sek, Mario Jurčević i Milan Vukotić.

Posle meča javnosti se za kamere Arene sport obratio strateg "parnog valjka" Aleksandar Stanojević, čiju izjavu nismo do kraja uspeli da čijemo posle meča sa Radničkim u Nišu. Ovaj put, situacija je bila drugačija.

- Neću sada biti tih, nisu me čuli prošli put iz Arene u Nišu. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je dosta navijača, s obzirom na vreme, srećni smo i zadovoljni i idemo dalje - rekao je Stanojević.

Partizan je tako nastavio pobednički niz započet trijumfom protiv Radničkog u Nišu, gde je Stanojević u povratničkom debiju slavio sa 3:2. Posle pobede nad Zemunom, crno-beli zauzimaju osmo mesto na tabeli sa 17 bodova, uz napomenu da 14. kolo još nije kompletirano.

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