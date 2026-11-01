Stanojevića smo mogli da čujemo ovaj put: "Srećan sam, idemo dalje..."
Prvi utisci trenera Partizana posle trijumfa nad Zemunom.
Fudbaleri Partizana pobedili su Zemun sa 3:0 (1:0) u utakmici 14. kola Superlige Srbije, odigranoj u Humskoj.
Crno-beli su tako stigli do drugog uzastopnog trijumfa pod vođstvom Aleksandra Stanojevića, a do tri boda su ih vodili Demba Sek, Mario Jurčević i Milan Vukotić.
Posle meča javnosti se za kamere Arene sport obratio strateg "parnog valjka" Aleksandar Stanojević, čiju izjavu nismo do kraja uspeli da čijemo posle meča sa Radničkim u Nišu. Ovaj put, situacija je bila drugačija.
- Neću sada biti tih, nisu me čuli prošli put iz Arene u Nišu. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je dosta navijača, s obzirom na vreme, srećni smo i zadovoljni i idemo dalje - rekao je Stanojević.
Partizan je tako nastavio pobednički niz započet trijumfom protiv Radničkog u Nišu, gde je Stanojević u povratničkom debiju slavio sa 3:2. Posle pobede nad Zemunom, crno-beli zauzimaju osmo mesto na tabeli sa 17 bodova, uz napomenu da 14. kolo još nije kompletirano.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Zverev otkrio: Ove sezone uzeo dva grend slema, evo šta su sledeći ciljevi
01. 11. 2026. u 12:18
Legenda želi da bude predsednik Partizana: Otkrio je i šta će biti njegovi prvi koraci
01. 11. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)