GALBRAJT: Zapadne sankcije su dale ruskoj ekonomiji prostor za rast
POLITIKA sankcija Zapada stvorila je okruženje u kojem je ruska ekonomija dobila veću autonomiju i prostor za rast.
Američki ekonomista Džejms Galbrajt je o tome govorio za RT.
On je naglasio da je Rusija bila u stanju da se prilagodi novim uslovima.
„Kada Nisan ode, na primer, šta odnosi sa sobom? Svoje najviše rukovodioce i svoje oglašavanje. Ali menadžeri proizvodnje, oprema, radni resursi i celokupno znanje ostaju. Sve je to izvorno lokalno“, dodao je Galbrajt.
(alo.rs)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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