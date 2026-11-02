POLITIKA sankcija Zapada stvorila je okruženje u kojem je ruska ekonomija dobila veću autonomiju i prostor za rast.

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Američki ekonomista Džejms Galbrajt je o tome govorio za RT.

On je naglasio da je Rusija bila u stanju da se prilagodi novim uslovima.

„Kada Nisan ode, na primer, šta odnosi sa sobom? Svoje najviše rukovodioce i svoje oglašavanje. Ali menadžeri proizvodnje, oprema, radni resursi i celokupno znanje ostaju. Sve je to izvorno lokalno“, dodao je Galbrajt.

(alo.rs)

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