Ekonomija

GALBRAJT: Zapadne sankcije su dale ruskoj ekonomiji prostor za rast

Novosti online

02. 11. 2026. u 19:00

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POLITIKA sankcija Zapada stvorila je okruženje u kojem je ruska ekonomija dobila veću autonomiju i prostor za rast.

ГАЛБРАЈТ: Западне санкције су дале руској економији простор за раст

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

Američki ekonomista Džejms Galbrajt je o tome govorio za RT.

On je naglasio da je Rusija bila u stanju da se prilagodi novim uslovima.

„Kada Nisan ode, na primer, šta odnosi sa sobom? Svoje najviše rukovodioce i svoje oglašavanje. Ali menadžeri proizvodnje, oprema, radni resursi i celokupno znanje ostaju. Sve je to izvorno lokalno“, dodao je Galbrajt.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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