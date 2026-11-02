MAKRON ČESTITAO SRDANOVIĆU: Pariz ostaje posvećen odnosima sa Beogradom
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron saopštio je da je razgovarao sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem SL.
Makron je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je Srdanoviću čestitao ubedljivu izbornu pobedu, ističući i istorijski visoku izlaznost građana Srbije.
„Razgovarao sam sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem Studentske liste u Srbiji. Čestitao sam mu na ubedljivoj izbornoj pobedi na parlamentarnim izborima, koje je obeležila istorijska izlaznost“, napisao je Makron.
Francuski predsednik poručio je i da Pariz ostaje posvećen odnosima sa Beogradom, kao i podršci evropskim integracijama Srbije.
„Ponovo sam mu potvrdio prijateljstvo Francuske prema Srbiji i našu odlučnost da nastavimo da je podržavamo na njenom evropskom putu“, naveo je Makron.
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