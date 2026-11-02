Nastavlja se dominacija: Nikolu Jokića niko ne može zaustaviti!
SRPSKI as igra odlično na startu ove sezone, a njegovu novu dominantnu partiju očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Portlanda koji se sastaju u "Bol areni" tri sata nakon ponoći.
Iako Denver ne izgleda baš najbolje na startu sezone (skor 3-2), Nikola Jokić isporučuje svoje i već je upisao dva tripl-dabla.
Pokušava da "otključa" ekipu svojim dodavanjima, čak četiri puta je upisao dvocifren broj asistencija i evidentno je da se fokusirao na to da više razigra ostatak tima jer zna da će vremenom ući u prepoznatljivu ponetersku formu.
Jednom je povukao, kada je bilo potrebno protiv Nju Orleansa, a tada je ubacio 35 poena u trijumfu Nagetsa posle produžetaka.
O tome koliko dominira Jokić najbolje govore hvalospevi trenera Adelmana koji ga je posebno nahvalio nakon što je upisao svoj 200. tripl-dabl, upravo na pomenutom meču sa Pelikansima.
Večeras Denver igra sa Portlandom koji igra odlično, upisao je četiri pobede do sada, ali je ostao bez Dža Morenta koji će odsustvovati bar mesec dana i zbog toga kao autsajder dolazi u Kolorado.
Prošle godine Jokić je bio silno raspoložen protiv Trejlblejzersa, upisao je dva tripl-dabla i na sva četiri međusobna duela je odigrao odlično.
Portland mu leži kao protivnik i zbog toga očekujemo novo dominantno veče srpskog asa i tipujemo da će upisati 201. tripl-dabl u svojoj karijeri.
NAŠ TIP: Nikola Jokić upisuje tripl-dabl (kvota 1.80)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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