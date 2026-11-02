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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

02. 11. 2026. u 11:48

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ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, fudbala i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

13.00 Partizan - Kluž gost ukupno poena -81.5 (1.88)

17.00 VPS - HJK 2&2-6 (1.53)
2.15 Sijetl sihoks - Čikago bers hendikep poena 2 (-4.5) (1.75)

Ukupna kvota: 5.03

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