"DA LI ĆE NBS NASTAVITI DA ODUZIMA DOZVOLE BANKAMA?" Građani se plaše za svoj novac, pitaju koja je sledeća posle Alta banke?

VEST o gašenju Alta banke izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde građani izražavaju veliku zabrinutost i pitaju se šta bi moglo da usledi.

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"Da li će NBS nastaviti sa oduzimanjem dozvola bankama i koja bi banka mogla da bude sledeća", "šta će biti sa obavezanim depozitima iz drugih banaka", neka su od pitanja koja postavljaju zabrinuti građani.

U jednoj od objava navodi se da je priča o Alta banci završena, ali da je sada važnije pitanje šta će se dešavati sa ostalim bankama.

- Alta banka je završena priča, nema potrebe da se ponavljate danima. Važnije pitanje je - koja je banka sledeća ili da li će NBS oduzimati dozvole bankama? - navodi se u jednoj od objava na društvenim mrežama koja je privukla veliki broj zabrinutih građana oko trenutne situacije.

Dodatnu pažnju privukao je i komentar korisnika koji tvrdi da ima novac u investicionim fondovima Banke Inteze, i u evrima i u dinarima, kako na ime firme, tako i lično. On navodi da je nakon neprijatnog razgovora sa predstavnicima banke saznao da su imali obavezan depozit u Alta banci, a da je taj iznos sada, prema njegovim tvrdnjama, pokriven kroz revalvaciju na teret investitora.

Kako je dodao, ukoliko banka uspe da naplati potraživanja, investitorima bi novac bio vraćen.

-U Banka Intesa imam novac u investicionim fondovima (€ i rsd) kako na firmu tako i lično. Upravo sam završio krajnje neprijatan razgovor sa njima. Imali su OBAVEZAN depozit u Alta banci i sada su to pokrili od nas investitora kroz revalvaciju Ako se naplate dobićemo nazad - navodi se u objavi.

NARODNA BANKA SRBIJE ODUZELA JE DOZVOLU ZA RAD ALTA BANCI

Podsetimo, Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci a. d. Beograd zbog, kako je navedeno,pogoršanja njenog finansijskog stanja i rizika po interese deponenata. Agencija za osiguranje depozita biće imenovana za stečajnog upravnika, dok će isplata osiguranih depozita biti omogućena u roku od sedam radnih dana, saopštila je centralna banka.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) doneo je na sednici održanoj 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci, nakon što je utvrđeno da je njeno finansijsko stanje znatno pogoršano i da postoji opasnost od daljeg narušavanja likvidnosti.

Kako se navodi u saopštenju NBS, ovoj odluci prethodile su kontrolne aktivnosti centralne banke, usmerene na poboljšanje likvidnosti i stabilizaciju poslovanja Alta banke. Međutim, rezultati nadzora pokazali su da postoje ozbiljni rizici po dalje poslovanje banke, kao i po sredstva njenih klijenata.

„Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke”, saopštila je Narodna banka Srbije.

Centralna banka naglašava da je odluka doneta u skladu sa Zakonom o bankama, nakon što su se stekli zakonski uslovi za oduzimanje dozvole za rad.

„Narodna banka Srbije je donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema”, ističe se u saopštenju.

(alo.rs/Miroljub Lukić)