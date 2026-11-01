ŠARENI POSNI ROLAT: Ideja za lepo, dekorativno i ukusno posno predjelo
Odličan je za posne slave, prazničnu trpezu, ali i za svaku priliku kada želite da pripremite nešto drugačije i ukusno.
Sastojci
- kore za oblandu
- 500 gr spanaća
- 2 struka praziluka
- 300 gr šargarepe
- 1 glavica crnog luka
- 300 gr rendanog posnog biljnog sira
- 200 gr posnog majoneza
- ajvar
Priprema
Najpre pripremite povrće. Spanać operite, sitno iseckajte i kratko obarite ili prodinstajte, pa ga dobro ocedite od viška tečnosti.
Crni luk i praziluk sitno iseckajte, a šargarepu izrendajte. Na malo ulja propržite crni luk i praziluk, dodajte šargarepu i dinstajte dok povrće ne omekša. Na kraju dodajte spanać, sve lepo promešajte i ostavite da se prohladi.
U prohlađeno povrće dodajte rendani posni sir i posni majonez, pa sve dobro sjedinite kako biste dobili fini, kremasti fil.
Oblandu kratko omekšajte između dve vlažne kuhinjske krpe, vodeći računa da ne postane previše meka i da se ne raspada. Preko omekšale oblande ravnomerno rasporedite pripremljeni fil, a zatim nanesite tanak sloj ajvara za lepu boju i dodatnu aromu.
Pažljivo uvijte u rolat, umotajte u foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati da se lepo stegne i ohladi. Kada se ohladi, isecite na lepe kolutove i poređajte na tacnu za serviranje.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
TAJLANDSKE ĆUFTICE: Sa pirinčem iz jednog lonca
25. 10. 2026. u 22:00
PUNjENE PAPRIČICE: Sa sirom i limetom
22. 10. 2026. u 07:00
DOMAĆI HLEBČIĆI: Sa belim lukom i otopljenim kačkavaljem
20. 10. 2026. u 07:00
BELA BAJADERA: Sa plazmom i belom čokoladom
22. 10. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)