ŠARENI POSNI ROLAT: Ideja za lepo, dekorativno i ukusno posno predjelo

Odličan je za posne slave, prazničnu trpezu, ali i za svaku priliku kada želite da pripremite nešto drugačije i ukusno.

FOTO: Novosti

Sastojci

kore za oblandu

500 gr spanaća

2 struka praziluka

300 gr šargarepe

1 glavica crnog luka

300 gr rendanog posnog biljnog sira

200 gr posnog majoneza

ajvar

Priprema

Najpre pripremite povrće. Spanać operite, sitno iseckajte i kratko obarite ili prodinstajte, pa ga dobro ocedite od viška tečnosti.

Crni luk i praziluk sitno iseckajte, a šargarepu izrendajte. Na malo ulja propržite crni luk i praziluk, dodajte šargarepu i dinstajte dok povrće ne omekša. Na kraju dodajte spanać, sve lepo promešajte i ostavite da se prohladi.

U prohlađeno povrće dodajte rendani posni sir i posni majonez, pa sve dobro sjedinite kako biste dobili fini, kremasti fil.

Oblandu kratko omekšajte između dve vlažne kuhinjske krpe, vodeći računa da ne postane previše meka i da se ne raspada. Preko omekšale oblande ravnomerno rasporedite pripremljeni fil, a zatim nanesite tanak sloj ajvara za lepu boju i dodatnu aromu.

Pažljivo uvijte u rolat, umotajte u foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati da se lepo stegne i ohladi. Kada se ohladi, isecite na lepe kolutove i poređajte na tacnu za serviranje.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.