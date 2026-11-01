Peciva i pite

ŠARENI POSNI ROLAT: Ideja za lepo, dekorativno i ukusno posno predjelo

Milena Tomasevic

01. 11. 2026. u 13:00

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Odličan je za posne slave, prazničnu trpezu, ali i za svaku priliku kada želite da pripremite nešto drugačije i ukusno.

ШАРЕНИ ПОСНИ РОЛАТ: Идеја за лепо, декоративно и укусно посно предјело

FOTO: Novosti

Sastojci

  • kore za oblandu
  • 500 gr spanaća 
  • 2 struka praziluka
  • 300 gr šargarepe
  • 1 glavica crnog luka
  • 300 gr rendanog posnog biljnog sira
  • 200 gr posnog majoneza
  • ajvar

Priprema

Najpre pripremite povrće. Spanać operite, sitno iseckajte i kratko obarite ili prodinstajte, pa ga dobro ocedite od viška tečnosti.

Crni luk i praziluk sitno iseckajte, a šargarepu izrendajte. Na malo ulja propržite crni luk i praziluk, dodajte šargarepu i dinstajte dok povrće ne omekša. Na kraju dodajte spanać, sve lepo promešajte i ostavite da se prohladi.

U prohlađeno povrće dodajte rendani posni sir i posni majonez, pa sve dobro sjedinite kako biste dobili fini, kremasti fil.

Oblandu kratko omekšajte između dve vlažne kuhinjske krpe, vodeći računa da ne postane previše meka i da se ne raspada. Preko omekšale oblande ravnomerno rasporedite pripremljeni fil, a zatim nanesite tanak sloj ajvara za lepu boju i dodatnu aromu.

Pažljivo uvijte u rolat, umotajte u foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati da se lepo stegne i ohladi. Kada se ohladi, isecite na lepe kolutove i poređajte na tacnu za serviranje.

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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