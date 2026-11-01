REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA U SRBIJI: Lista "Ujedinjena Srbija" osvojila 43,4%, "Studentska lista" 42,3%, Zukorlić uspeo da uđe u Parlament

VANREDNI parlamentarni izbori ponovljeni su na 53 biračka mesta, odnosno na mestima na kojima je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na izborima za narodne poslanike 25. oktobra. Rezultati sa pojedinih biračkih mesta počeli su da pristižu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema preliminarnim rezultatima na ponovljenim izborima na 53 biračka mesta "Ujedinjena Srbija" osvojila 4.769 glasa, a "Studentska lista" 4.638 glasa, preneo je Kurir.

U procentima to iznosi: "Ujedinjena Srbija" osvojila je 43,4 odsto glasova, dok je "Studentska lista" osvojila 42,3 odsto.

SPP ušla u parlament posle ponovljenih izbora

Predsednik SPP-a Usame Zukorlić saopštio je na konferenciji za medije da je izborna lista "Usame Zukorlić – SPP – Pokret za ujedinjenje" na ponovljenim biračkim mestima osvojila više od 300 glasova, čime je, prema njegovim rečima, obezbeđen dovoljan broj glasova za osvajanje poslaničkog mandata, prenosi Sandžak press.

Studentska lista izgubila jedan mandat

CRTA je saopštila da će "Studentska lista - Studenti pobeđuju" imati jedan mandat manje - 140. Lista " Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" po sadašnjim podacima, imaće 103 poslanička mesta, a po dva mandata pripadaju listama "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint pastor", "Albanska koalicija", "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDp) i "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka".

Glasanje na biračkom mestu broj 33 u Pirotu: SL 299 glasova, SNS 290

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 33 u Pirotu, Studentska lista osvojila je 299 glasova, dok je Srpska napredna stranka (SNS) dobila 290 glasova.

Studentska lista izgubila jedan mandat

CRTA je saopštila da će "Studentska lista - Studenti pobeđuju" imati jedan mandat manje - 140. Lista " Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" po sadašnjim podacima, imaće 103 poslanička mesta, a po dva mandata pripadaju listama "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint pastor", "Albanska koalicija", "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDp) i "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka".

Glasanje na biračkom mestu broj 33 u Pirotu: SL 299 glasova, SNS 290

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 33 u Pirotu, Studentska lista osvojila je 299 glasova, dok je Srpska napredna stranka (SNS) dobila 290 glasova.

Rezultati glasanja na pojedinim biračkim mestima u Koceljevi

U opštini Koceljeva ponovljeno je glasanje na pet biračkih mesta, u selima Bresnica, Draginje, Zukve, Mali Bošnjak i Subotica, na kojima je ukupno upisano 847 birača. Objavljeni su rezultati sa tri biračka mesta.

Na biračkom mestu broj 32 u selu Subotica, od 176 upisanih birača glasalo je 68,75 odsto. Srpska napredna stranka osvojila je 60 glasova, Studentska lista 54, a Socijalistička partija Srbije četiri glasa.

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 10 u selu Stubli, na teritoriji opštine Bojnik, najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka (SNS) – 174, dok je Studentska lista dobila 70 glasova.

Od ukupno 478 upisanih birača, na glasanje je izašlo nešto više od 50 odsto.

Stubli su jedino mesto u Jablaničkom okrugu u kojem je danas ponovljeno glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima.

Ponovljeno glasanje na biračkom mestu u Ljigu – SL 157 glasova, SNS 37

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 20 u Ljigu, najviše glasova osvojila je Studentska lista – 157, dok je lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" dobila 37 glasova.

Preostalih pet izbornih lista osvojilo je po jedan glas.

U selu Zukve, na biračkom mestu broj 14, izlaznost je bila 52,4 odsto od 145 upisanih birača. SNS je dobio 44 glasa, Studentska lista 31, a SPS jedan glas.

Na biračkom mestu broj 10 u selu Draginje, od 232 upisana birača glasalo je 69,8 odsto. Najviše glasova osvojila je Studentska lista – 89, dok je lista "Ujedinjena Srbija" dobila 68 glasova. SPS je osvojio dva glasa, a liste Zukorlića i Autentična desnica po jedan glas.

Rezultati ponovljenog glasanja u selima Bresnica i Mali Bošnjak još nisu objavljeni.

Ponovljeno glasanje u Bojniku – SNS osvojio 174 glasa, SL 70

Od ukupno 412 upisanih birača, na ponovljeno glasanje izašlo je blizu 50 odsto građana sa pravom glasa.

Rezultati glasanja na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru

Na ponovljenom glasanju na biračkom mestu broj 81 u Novom Pazaru, najviše glasova osvojila je lista "Rasim Ljajić – Ljudski", koja je sa 214 glasova za četiri glasa bila ispred liste SDA Sandžaka.

Prema zapisniku biračkog odbora, SDA Sandžaka osvojila je 210 glasova, Stranka pravde i pomirenja (SPP) 176, dok je za Studentsku listu glasalo 108 birača. Lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" dobila je 48 glasova.

Od 1.838 upisanih birača, na glasanje je izašlo 766, odnosno 41,7 odsto. Zabeležen je 761 važeći i pet nevažećih glasačkih listića.

Glasanje na tom biračkom mestu ponovljeno je zbog nepravilnosti u vezi sa kontrolnim listićem, zbog čega su rezultati prethodnog glasanja poništeni.

Rezultati glasanja na pojedinim biračkim mestima u Rasinskom okrugu Na ponovljenom glasanju na nekim mestima u Rasinskom okrugu, Studentska lista osvojila je najviše glasova u Velikom Golovodu kod Kruševca, dok je Srpska napredna stranka dobila najveću podršku u Maloj Sugubini, na teritoriji opštine Trstenik.

U Velikom Golovodu, na teritoriji grada Kruševca, od 611 upisanih birača glasala su 292. Studentska lista osvojila je 138 glasova, Srpska napredna stranka 118, dok je Socijalistička partija Srbije dobila 31 glas.

U Maloj Sugubini, u opštini Trstenik, od 163 upisana birača na glasanje je izašlo 59. Najviše glasova osvojio je SNS – 36, Studentska lista dobila je 18, a SPS tri glasa. Dva glasačka listića bila su nevažeća.

(Blic)