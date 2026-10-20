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POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA

В.М.

20. 10. 2026. u 12:06

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SPREMILI smo vam tri predloga za početak NBA lige.

ПОЕНИ ИГРАЧА: Типови за кошаркаше из НБА

Foto: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

NBA - igrači

21.00 K. Kaningem +23.5 poena (1.86)

21.00 Dž. Duren +10.5 skokova (2.05)
1.00 L. Džejms +7.5 asistencija (2.00)

Ukupna kvota: 7.63

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