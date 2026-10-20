POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA
SPREMILI smo vam tri predloga za početak NBA lige.
NBA - igrači
21.00 K. Kaningem +23.5 poena (1.86)
1.00 L. Džejms +7.5 asistencija (2.00)
Ukupna kvota: 7.63
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