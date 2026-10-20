Politika

VUČIĆ JASNO PORUČIO: Idemo prvo da ih pobedimo 25. oktobra, a onda ćemo da ih pobedimo i na predsedničkim izborima! (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 12:34

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić poručio je

ВУЧИЋ ЈАСНО ПОРУЧИО: Идемо прво да их победимо 25. октобра, а онда ћемо да их победимо и на председничким изборима! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin TV Hepi

- Idemo prvo da ih pobedimo 25. oktobra, a onda ćemo da ih pobedimo na predsedničkim izborima! - poručio je između ostalog Vučić.

- Ako ste mislili da ću da vam pusti pošto izgubite parlamentarne izbore, da ću da vas pustim da pobedite na predsedničkim izborima, taj film nećete da gledate... Tako da se ljudi ne brinu. Idemo prvo da ih pobedimo 25. ali za to nam je potrebna disciplina, odgovornost, da svi izađemo, niko ne sme da ostane kod kuće. A onda ćemo lepo da ih pobedimo na predsedničkim izborima, a onda ćemo da se pripremimo za Ekspo, da završimo sve šta treba, sa ponosom na našu zemlju i da pozovemo njih da učestvuju u svemu tome zajedno sa nama. A, onda za 4 godine kom' opanci, kom' obojci - poručio je Vučić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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