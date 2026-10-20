NAKON PROLEĆNIH 25 STEPENI STIŽE PREOKRET: RHMZ upozorava na olujni vetar i obilne padavine - Evo šta nas očekuje u Beogradu
U SRBIJI se sutra očekuje toplo vreme uz postepeno naoblačenje, dok će posle podne i uveče na zapadu zemlje mestimično padati kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Jutro će po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije obeležiti kratkotrajna magla. Tokom dana u košavskom području biće vetrovito, uz slab i umeren, a povremeno i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, dok će u košavskom regionu biti znatno toplije — od 12 do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura dostići će od 20 do 25 stepeni.
Prognoza za Beograd
U glavnomu gradu sutra će biti toplo i vetrovito. Pre podne se očekuje sunčano vreme, dok će posle podne i uveče preovlađivati oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše u večernjim satima. Duvaće umeren jugoistočni vetar, a temperatura će se kretati od 14 do 25 stepeni.
Izgled vremena za naredne dane
U četvrtak nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa kišom — u prvom delu dana na severu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima zemlje. Na jugu i jugozapadu Srbije uveče je moguća i obilnija kiša, uz skretanje vetra na umeren i jak severnozapadni.
Do kraja sedmice zadržaće se promenljivo oblačno vreme. U petak je kratkotrajna kiša moguća još samo ponegde na jugoistoku, dok za vikend sledi blagi porast temperature. Početkom sledeće nedelje sa severnozapada stiže novo naoblačenje sa kišom i manjim padom temperature.
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