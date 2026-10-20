RUKOMETNI TIKET: Tipovi iz različitih zemalja širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga.
Rukomet
19.00 Skovde - Amo ukupno golova +59.5 (1.55)
20.00 Maritimo - Braga ukupno golova -61.5 (1.75)
21.30 Fram - Haukar ukupno golova -64.5 (1.85)
Kvota: 5.02
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