KOŠEVI ĆE PLJUŠTATI U PARIZU: Sve pršti od napada, evo zašto je ovaj tip na poene viđena stvar!
Košarkaši Pariza dočekuju Virtus u 5. kolu Evrolige!
Francuski predstavnik je ušao u sezonu sa samo jednom pobedom iz prva četiri meča, iako je imao povoljan raspored i tri utakmice odigrao pred domaćom publikom. Nakon prve pobede protiv Žalgirisa, ekipa je u prošlom kolu doživela tesan poraz u francuskom derbiju od ASVEL-a (98:96) u dramatičnoj završnici.
Glavna uzdanica tima je fantastični Nadir Hifi (pod znakom pitanja), trenutno najbolji strelac Evrolige sa prosekom od 19.3 poena po meču. Protiv ASVEL-a je ubacio čak 30 poena.
Pariz igra izuzetno brzu košarku na posed više, ali odbrana i dalje ozbiljno škripi. Ekipa iz Bolonje, predvođena novim trenerom Aleksom Mumbruom, podigla je formu nakon sporijeg starta i vezala dve pobede u Evroligi.
Prošle nedelje su slavili na teškom gostovanju u Minhenu protiv Bajerna (94:87), a pre toga su srušili i Olimpijakos (96:94).
Virtusom sjajno diriguje plejmejker Markus Kar, koji je lider Evrolige po asistencijama (6.5 po meču). Unutrašnju liniju drži sjajni centar Aliou Diara, koji deli prvo mesto u ligi po blokadama (2.3 po utakmici). Italijani u poslednje vreme igraju u izuzetno visokom ritmu sa dosta postignutih poena.
Tradicija je apsolutno na strani domaćina. U istoriji Evrolige, ova dva tima su odigrala četiri međusobna meča i Pariz je pobedio u sva četiri navrata. Poslednji susret odigran u martu ove godine u Bolonji završen je ubedljivim trijumfom Pariza rezultatom 103:82.
Pariz ima prednost domaćeg terena i istoriju na svojoj strani, ali Virtus u ovaj meč ulazi sa mnogo više samopouzdanja nakon velikih pobeda. S obzirom na to da Pariz igra izuzetno brzo i prima mnogo poena, a da je Virtus na poslednja dva evroligaška meča ubacio 96 i 94 poena, opklada na poene gosta ili ukupan broj poena nudi najveći value.
NAŠ TIP: 175,5 +
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