Gde će selektor biti sa minđušom? Čovek koga Srbija obožava brutalno opleo po Hrvatu
Fudbalski analitičar Rade Bogdanović izneo je oštre kritike na račun Slavena Bilića, koji je nedavno preuzeo funkciju selektora reprezentacije Hrvatske.
Gostujući u podkastu "Ozbiljno neozbiljni", Bogdanović je prokomentarisao promenu na klupi "vatrenih" i teške poraze koje je tim doživeo (uključujući debakl od Engleske 7:0).
Tom prilikom je izjavio da selektorska pozicija zahteva maksimalnu posvećenost i svakodnevni rad u fudbalu.
- Ne može selektor da bude čovek sa minđušom u ušima i da vodi podkast, da intervjuiše svetske zvezde, pa te postave posle Dalića - direktan je kao i uvek bio Bogdanović.
Pored Bilića, Bogdanović je kritikovao i kapitena Luku Modrića, navodeći da je u 41. godini postao balast za ekipu jer zbog bioloških godina više ne može da trči onoliko koliko je potrebno u veznom redu.
- Mislim da je Luka Modrić napravio jednu grešku. Iako ima sjajnu karijeru, trebalo je da se oprosti. Bojim se da na velikim takmičenjima, a oni imaju srce, Modrić ne bude balast za ekipu. Vezni igrač jednostavno mora da trči, a on je već u ozbiljnim godinama, poručio je nekadašnji napadač - rekao je Rade Bogdanović.
Preporučujemo
Spisak Zvezde za Lugano: Rijera poveo 22 igrača, nema Kataija, Ivanića, Lukasena...
14. 10. 2026. u 10:19 >> 10:41
HAOS U SPLITU: Uhapšeno 32 huligana pred meč Lige konferencija
14. 10. 2026. u 10:13
Ko je atraktivna novinarka zbog čijeg provokativnog snimka bruji ceo svet? (VIDEO)
14. 10. 2026. u 10:03
"Obratiće vam se trener Partizana Obradović ": Čak se i Žoc nasmejao na ovaj gaf (VIDEO)
14. 10. 2026. u 09:48 >> 09:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)