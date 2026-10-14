Gde će selektor biti sa minđušom? Čovek koga Srbija obožava brutalno opleo po Hrvatu

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović izneo je oštre kritike na račun Slavena Bilića, koji je nedavno preuzeo funkciju selektora reprezentacije Hrvatske.

Photo: Marko PERKOV / AFP / Profimedia

Foto: RTS printskrin

Gostujući u podkastu "Ozbiljno neozbiljni", Bogdanović je prokomentarisao promenu na klupi "vatrenih" i teške poraze koje je tim doživeo (uključujući debakl od Engleske 7:0).

Tom prilikom je izjavio da selektorska pozicija zahteva maksimalnu posvećenost i svakodnevni rad u fudbalu.



- Ne može selektor da bude čovek sa minđušom u ušima i da vodi podkast, da intervjuiše svetske zvezde, pa te postave posle Dalića - direktan je kao i uvek bio Bogdanović.





Pored Bilića, Bogdanović je kritikovao i kapitena Luku Modrića, navodeći da je u 41. godini postao balast za ekipu jer zbog bioloških godina više ne može da trči onoliko koliko je potrebno u veznom redu.

- Mislim da je Luka Modrić napravio jednu grešku. Iako ima sjajnu karijeru, trebalo je da se oprosti. Bojim se da na velikim takmičenjima, a oni imaju srce, Modrić ne bude balast za ekipu. Vezni igrač jednostavno mora da trči, a on je već u ozbiljnim godinama, poručio je nekadašnji napadač - rekao je Rade Bogdanović.