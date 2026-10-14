Izdao Zvezdu i prešao u Partizan, a sada mu se desilo ovo

Novi maler za crno-bele!

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Omldinski tim Partizana u narednom periodu neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača.

Kako saznaje Meridian sport, talentovani ofanzivac Vilijam Ris Milvud doživeo je povredu leđa, zbog čega će njegovo odsustvo sa terena biti produženo za još mesec dana.

Milvud je skrenuo pažnju domaće sportske javnosti tokom zimskog prelaznog roka 2023. godine, kada je napravio direktan transfer iz omladinske škole Crvene zvezde u Humsku ulicu.

Momak rođen u Australiji, koji nastupa pod zastavom Srbije, u međuvremenu je izrastao u jednog od lidera mlade selekcije crno-belih i stekao status reprezentativca.

Njegov izostanak iz protokola još od kraja avgusta pokrenuo je brojna pitanja, a medicinski tim Partizana odlučio je da produži pauzu kako bi se krilni fudbaler potpuno oporavio i maksimalno spreman stavio na raspolaganje šefu stručnog štaba Ivanu Radovanoviću.

