Fudbal

Lamin Jamal ovim potezom bacio rivala na kolena, a publiku u trans (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 10. 2026. u 08:37

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Fudbaleri Barselone savladali su Galatasaraj rezultatom 4:1. Jedan potez Lamina Jamala posebno se izdvojio u ovom meču.

Ламин Јамал овим потезом бацио ривала на колена, а публику у транс (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Planetu je obišao potez mladog Španca koji je neverovatnim driblingom zapanjio sve na stadionu, a potom ubrzo i na internetu. 

Igrao se 53. minutu kada je Lamin krenuo u prodor po desnoj strani. Delovalo je da su ga čuvari saterali u ćošak, da će ispucati loptu, ali...

Zvezda Barselone je tada učinila nemoguće, te dodala loptu do Gordona koji je sa peterca poslao u mrežu. Iako se igralo na gostovanju navijači u Turskoj, što domaći, što Barsini, nisu krili oduševljenje sjajnim potezom i načinom na koji je situacija rešena. 

Kako je Barselona uvećala prednost možete da pogledate u nastavku teksta i to iz više različitih uglova: 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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