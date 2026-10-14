Lamin Jamal ovim potezom bacio rivala na kolena, a publiku u trans (VIDEO)

Fudbaleri Barselone savladali su Galatasaraj rezultatom 4:1. Jedan potez Lamina Jamala posebno se izdvojio u ovom meču.

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Planetu je obišao potez mladog Španca koji je neverovatnim driblingom zapanjio sve na stadionu, a potom ubrzo i na internetu.

Igrao se 53. minutu kada je Lamin krenuo u prodor po desnoj strani. Delovalo je da su ga čuvari saterali u ćošak, da će ispucati loptu, ali...

Zvezda Barselone je tada učinila nemoguće, te dodala loptu do Gordona koji je sa peterca poslao u mrežu. Iako se igralo na gostovanju navijači u Turskoj, što domaći, što Barsini, nisu krili oduševljenje sjajnim potezom i načinom na koji je situacija rešena.

Kako je Barselona uvećala prednost možete da pogledate u nastavku teksta i to iz više različitih uglova:

🚨The football gods blessed Lamine Yamal https://t.co/Nemnwi5iae — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 13, 2026

😳😳😳 Lamine YAMAL https://t.co/vY32WJ0W96 — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) October 13, 2026

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