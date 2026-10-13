Od Vučića do Ratka Mladića: Blokaderima je svako ko im smeta „Šiptar“! Dokle ide dehumanizacija srpskog naroda?
Od predsednika Srbije Aleksandra Vučića do generala Ratka Mladića, politički neistomišljenici blokadera izloženi su uvredama, ponižavanju i pokušajima diskreditacije. Scene sa Čukarice pokazuju kako se i nacionalna pripadnost zloupotrebljava kao sredstvo političkog obračuna.
Na Čukarici su zabeležene scene koje ponovo otvaraju pitanje dokle je spremna da ide politička netrpeljivost dela blokaderskog pokreta. Dok su okupljeni građani skandirali ime generala Ratka Mladića, sa druge strane su se, prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, čuli povici „Ratko Šiptare“.
Nije ovo prvi put da se isti izraz koristi kao sredstvo političkog ponižavanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić godinama je meta uvredljivih tvrdnji i insinuacija o sopstvenom poreklu, uključujući i priče kojima se dovodi u pitanje identitet njegovog oca. Sada se sličan obrazac vređanja pojavljuje i u odnosu na Ratka Mladića.
Uvrede upućene političkim protivnicima odavno su prevazišle granice običnog političkog neslaganja. U javnom prostoru sve češće se pojavljuju pokušaji da se ljudi ne ospore zbog svojih odluka, stavova ili postupaka, već da se ponize kao ličnosti.
Upravo je to suština dehumanizacije: protivnik više nije neko sa kim se polemiše, već neko kome treba osporiti dostojanstvo, poreklo, porodicu i pravo na poštovanje.
Posebno je poražavajuće što se u takvim obračunima albanska nacionalna pripadnost koristi kao uvreda. Time se istovremeno ponižavaju i oni kojima su povici upućeni i čitav jedan narod čije se ime pretvara u sredstvo političkog vređanja.
Od predsednika države do generala – isti obrazac ponižavanja
Ono što se godinama pokušava nametnuti kroz uvrede na račun Aleksandra Vučića sada se, sudeći prema snimku sa Čukarice, prenosi i na srpskog heroja Ratka Mladića. Srpski heroj za njih je "Šiptar"?! Sramotnije od ovoga ne može.
Oni koj tvrde da se bore za drugačije društvo upravo time pokazuju kakvo društvo žele da izgrade. Jer ono što se čuje na snimku sa Čukarice govori o njihovom političkom programu, kao i o načinu na koji se pojedinci obračunavaju sa onima čije stavove ne prihvataju.
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