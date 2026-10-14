"Obratiće vam se trener Partizana Obradović ": Čak se i Žoc nasmejao na ovaj gaf (VIDEO)
Košarkaši Partizana ugostili su Panatinaikos koji je ubedljivo slavio u 5. kolu Evrolige, a na konferenciji za medije dogodio se nesvakidašnji gaf.
Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi od Panatinaikosa.
Atinski zeleni slavili su ubedljivo 55:72. Bio je to povratak Željka Obradovića u Beograd. Dočekala je puna Arena srpskog stručnjaka i to ovacijama.
Međutim, nakon trijumfa njegovog tima, Obradović se uputio na obaveznu konferenciju za medije u Areni, gde je od strane portparola crno-belih medijima nehotice predstavljen kao trener Partizana.
- Sada će vam se obratiti gospodin Obradović, trener Partizana, rekao je on, što je izazvalo osmehe i Obradovića i novinara.
Međutim, jedan od komentara složio se sa ovom konstatacijom uz sledeću poruku:
- Mnogi od nas još uvek se nisu navikli da je on trener nekog drugog tima. Povezanost Obradovića i Partizana će uvek biti tu - napisao je jedan navijač Partizana.
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