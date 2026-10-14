Sudar giganata u Ligi šampiona: Mančester siti posle lekcije Liverpulu dočekuje šampiona Evrope!

Mančester siti u naletu samopouzdanja dočekuje Pariz Sen Žermen u derbiju koji obećava vrhunski fudbal. „Građani“ su srušili Liverpul na Enfildu za vikend (3:0), ali ih sada čeka znatno drugačiji ispit protiv ekipe koja je ubedljivo započela odbranu evropske krune.

AP Photo/Dave Thompson

Evropski fudbalski spektakl očekuje nas na „Etihadu“, gde će Mančester siti i Pari Sen Žermen ukrstiti koplja u duelu dva tima sa najvišim ambicijama. Domaćin u meč ulazi posle velike pobede nad Liverpulom od 3:0, ostvarene na Enfildu, čime je potvrdio sjajan početak sezone i zadržao maksimalan učinak u Premijer ligi posle šest kola.

Ekipa Enca Mareske igra u strahovitom ritmu. Osam pobeda iz isto toliko utakmica u svim takmičenjima, uz čak 23 postignuta gola, dovoljno govore o napadačkoj snazi „građana“. Posebno raduje forma Erlinga Holanda, koji je osam puta tresao mrežu u dosadašnjih osam nastupa. Norvežanin je ponovo bio strelac protiv Liverpula, a protiv PSŽ-a ima priliku da nastavi golgetersku seriju i ispiše nove stranice istorije Lige šampiona.

Siti se uzda i u domaći teren, na kojem je izgubio samo jedan od poslednjih 25 mečeva grupne faze, odnosno ligaškog dela Lige šampiona. Ipak, Parižani nisu protivnik za potcenjivanje. Engleski tim je izgubio dva od prethodna tri međusobna duela, dok je PSŽ u poslednjem okršaju slavio sa 4:2.

Francuski šampion je u novu evropsku kampanju ušao demonstracijom sile, deklasiravši Slovan Bratislavu sa 6:1. Ipak, domaće prvenstvo donelo mu je nešto više problema. Posle dva remija i poraza u prva tri kola, tim Luisa Enrikea uspeo je da veže tri ligaške pobede i vrati se na pobednički put. U poslednjem meču savladao je Le Man sa 3:1, uz brojne promene u sastavu.

PSŽ ima i ohrabrujuću statistiku: neporažen je u poslednjih 11 evropskih susreta sa engleskim klubovima, uz osam pobeda i tri remija. Sa druge strane, gostovanja u Mančesteru nisu mu donosila mnogo radosti, pošto na „Etihadu“ još nije slavio, a tri poraza u Ligi šampiona protiv Sitija pretrpeo je bez postignutog gola u tim susretima u ukupnom skoru od 5:1.

Domaćin nema problema sa povredama, a Fil Foden se vraća u konkurenciju posle odrađene suspenzije. Džeremi Doku se nametnuo sjajnim izdanjem protiv Liverpula i mogao bi da dobije mesto u startnoj postavi. Posebna pažnja biće usmerena na Holanda, dok bi golman Đanluiđi Donaruma trebalo da zaigra protiv bivšeg kluba.

PSŽ bi trebalo da bude jači za Usmana Dembelea i Nuna Mendeša, koji su odmarali tokom vikenda. Dembele je postigao gol na pet uzastopnih nastupa u Ligi šampiona, pa će njegov povratak predstavljati značajno pojačanje za napad gostiju. Ukoliko obe ekipe nametnu svoj prepoznatljiv stil, očekuje nas otvorena utakmica sa mnogo prilika i neizvesnosti do samog kraja.

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