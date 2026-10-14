Crvena zvezda oslabljena protiv Lugana
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Luganu u meču prvog kola Lige konferencije, a trener crveno-belih Albert Rijera imaće velikih problema u pokušaju da sklopi tim za tu utakmicu.
Kako Sportal saznaje, put Lugana zbog povreda neće krenuti Mirko Ivanić, Mohamed Abu Fabi i Loizos Loizu.
Naime, Ivanić i Abu Fani su se oporavili od svojih povreda, ali nisu dovoljno spremni za duel sa Švajcarcima. Sa druge strane, Loizu se povredio u reprezentaciji Kipra i takođe neće biti spreman za meč sa Luganom.
Sa druge strane, Muhamed Čam i Derik Lukasen će putovati sa ekipom u Švajcarsku, ali i dalje nije poznato hoće li moći da pomognu saigračima, pošto su roviti. Odluka o njihovom nastupu u Luganu biće doneta na dan utakmice.
Takođe, Zvezda neće moći da se osloni ni na Osmana Bukarija, koji je suspendovan zbog crvenog kartona u revanš meču sa Viktorijom Plzenj.
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