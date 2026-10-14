Fudbal

Haos u Hrvatskoj: Policija uhapsila 32 navijača, našli im noževe, kamenje, suzavac...

M.M.

14. 10. 2026. u 09:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sprečena veća tragedija...

Хаос у Хрватској: Полиција ухапсила 32 навијача, нашли им ножеве, камење, сузавац...

FOTO: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Uoči meča 1. kola Lige konferencija između Hajduka i Ajaksa, koji je na programu u četvrtak, na ulicama Splita vlada pravo opsadno stanje! Policija je tokom prethodnog dana i noći imala pune ruke posla, a zahvaljujući munjevitim akcijama sprečen je totalni haos i krvavi obračun navijačkih frakcija. Iza rešetaka su završile ukupno 32 osobe – 19 stranaca i 13 hrvatskih državljana.

Prava drama odigrala se u utorak popodne kada su pripadnici policije presreli i opkolili grupu od 19 najradikalnijih navijača Ajaksa. Prilikom pretresa, kod holandskih huligana pronađen je čitav arsenal za ulične borbe: tri noža kojima su pretili građanima, kamenice i drugi opasni predmeti pripremljeni za napad. Svi su odmah privedeni i po hitnom postupku biće sprovedeni pred sud.

Ni domaći navijači nisu mirovali. Oko 18 časova buknuo je incident u kojem je uhapšeno šest hrvatskih državljana zbog divljanja i napada na strane državljane na ulicama grada.

Kulminacija tenzija usledila je tokom noći, kada su policijske patrole u dva odvojena prepada osujetile "sačekuše" i uhapsile još sedam domaćih navijača. Kod njih je pronađena kompletna borilačka oprema: bokserske rukavice, štitnici za zube, suzavci, fantomke i marame za maskiranje lica, kao i veća količina pirotehnike.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju da su samo zahvaljujući rigoroznim preventivnim racijama izbegnute teže povrede i masovni neredi, ali situacija u gradu je i dalje na ivici eskalacije. Sve raspoložive bezbednosne snage nalaze se na terenu, a Poljud i uži centar Splita praktično su pod policijskom blokadom uoči ovog visokorizičnog susreta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO OTERATI PAUKOVE IZ KUĆE: Ovaj začin je spas - stavite ga blizu vrata i prozora i više vam neće dosađivati

KAKO OTERATI PAUKOVE IZ KUĆE: Ovaj začin je spas - stavite ga blizu vrata i prozora i više vam neće dosađivati