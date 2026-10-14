Haos u Hrvatskoj: Policija uhapsila 32 navijača, našli im noževe, kamenje, suzavac...

Sprečena veća tragedija...

FOTO: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Uoči meča 1. kola Lige konferencija između Hajduka i Ajaksa, koji je na programu u četvrtak, na ulicama Splita vlada pravo opsadno stanje! Policija je tokom prethodnog dana i noći imala pune ruke posla, a zahvaljujući munjevitim akcijama sprečen je totalni haos i krvavi obračun navijačkih frakcija. Iza rešetaka su završile ukupno 32 osobe – 19 stranaca i 13 hrvatskih državljana.

Prava drama odigrala se u utorak popodne kada su pripadnici policije presreli i opkolili grupu od 19 najradikalnijih navijača Ajaksa. Prilikom pretresa, kod holandskih huligana pronađen je čitav arsenal za ulične borbe: tri noža kojima su pretili građanima, kamenice i drugi opasni predmeti pripremljeni za napad. Svi su odmah privedeni i po hitnom postupku biće sprovedeni pred sud.

Ni domaći navijači nisu mirovali. Oko 18 časova buknuo je incident u kojem je uhapšeno šest hrvatskih državljana zbog divljanja i napada na strane državljane na ulicama grada.

Kulminacija tenzija usledila je tokom noći, kada su policijske patrole u dva odvojena prepada osujetile "sačekuše" i uhapsile još sedam domaćih navijača. Kod njih je pronađena kompletna borilačka oprema: bokserske rukavice, štitnici za zube, suzavci, fantomke i marame za maskiranje lica, kao i veća količina pirotehnike.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju da su samo zahvaljujući rigoroznim preventivnim racijama izbegnute teže povrede i masovni neredi, ali situacija u gradu je i dalje na ivici eskalacije. Sve raspoložive bezbednosne snage nalaze se na terenu, a Poljud i uži centar Splita praktično su pod policijskom blokadom uoči ovog visokorizičnog susreta.

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