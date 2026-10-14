"Asvel je dobio nož u leđa": Ovako su mediji u Francuskoj videli pobedu Zvezde uz zvuk sirene

Naravno, Kris Džons je u centru pažnje

Foto: Printskrin/X/@EuroLeague

Francuski mediji teško su podneli poraz Asvela od Crvene zvezde (82:84), a u prvi plan stavili su spektakularan koš Krisa Džonsa u poslednjim trenucima utakmice. Posebno ih boli činjenica da je upravo bivši košarkaš francuskog kluba zadao odlučujući udarac ekipi Tonija Parkera.

Jednostavno nisu štedeli reči opisujući završnicu u kojoj je domaćin ostao bez već viđene pobede.

Portal „BeBasket“ objavio je tekst pod naslovom „U velikoj borbi sa Crvenom zvezdom, Asvel je dobio nož u leđa uz zvuk sirene od bivšeg člana kluba“. U izveštaju se posebno ističe da je Džons nekada bio miljenik navijača tima iz Vilerbana, za koji je nastupao u sezoni 2021/2022.

Francuzi su podsetili i na njegovu ulogu u osvajanju titule prvaka Francuske, zbog čega je završni udarac nekadašnjeg igrača Asvela za domaćina bio još bolniji.

Sličan ton zauzeo je i „Sports.fr“, koji je poraz opisao kao surov udarac za ekipu Tonija Parkera. U analizi se navodi da je Asvel imao priliku da reši utakmicu, ali da Tremont Voters nije iskoristio poslednji napad domaćih, čime je otvoren prostor za odlučujući potez Džonsa.

Francuski portal posebno je naglasio da je Asvel tokom većeg dela utakmice bio u prednosti, ali da je u završnici izgubio kontrolu nad rezultatom.

Ni „Sport 365“ nije propustio da istakne da je bivši igrač domaćina presudio svom nekadašnjem klubu. Francuski mediji podsećaju da je Asvel u poslednjoj četvrtini imao pet poena prednosti, ali da je Zvezda uspela da se vrati i izbori neizvesnu završnicu.

CHRIS JONES FOR THE WIN 🎯💯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda https://t.co/GlFJghq2Jj — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Dramatičan rasplet posebno dobija na značaju kada se zna da su crveno-beli u Lion stigli oslabljeni na centarskoj poziciji. Kako ističe „BeBasket“, srpski tim nije imao klasičnog centra u sastavu zbog problema sa povredama, ali je uprkos tome uspeo da izdrži pritisak domaćina.

Francuski „beIN SPORTS“ takođe je istakao da je Asvel ostao bez nagrade za dobru partiju, dok je Zvezda, uprkos problemima i izostanku klasičnog centra, pokazala mentalnu čvrstinu u završnici.

Podsetimo, Čima Moneke bio je jedan od najzapaženijih igrača Zvezde sa 18 poena, dok je Džordan Nvora dodao 17. Šemi Odželej postigao je 15 poena i imao važnu ulogu u borbi pod košem.

Na drugoj strani, najefikasniji u redovima Asvela bio je Bot Gač sa 19 poena, dok je Voters ubacio 15.