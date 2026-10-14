"Asvel je dobio nož u leđa": Ovako su mediji u Francuskoj videli pobedu Zvezde uz zvuk sirene
Naravno, Kris Džons je u centru pažnje
Francuski mediji teško su podneli poraz Asvela od Crvene zvezde (82:84), a u prvi plan stavili su spektakularan koš Krisa Džonsa u poslednjim trenucima utakmice. Posebno ih boli činjenica da je upravo bivši košarkaš francuskog kluba zadao odlučujući udarac ekipi Tonija Parkera.
Jednostavno nisu štedeli reči opisujući završnicu u kojoj je domaćin ostao bez već viđene pobede.
Portal „BeBasket“ objavio je tekst pod naslovom „U velikoj borbi sa Crvenom zvezdom, Asvel je dobio nož u leđa uz zvuk sirene od bivšeg člana kluba“. U izveštaju se posebno ističe da je Džons nekada bio miljenik navijača tima iz Vilerbana, za koji je nastupao u sezoni 2021/2022.
Francuzi su podsetili i na njegovu ulogu u osvajanju titule prvaka Francuske, zbog čega je završni udarac nekadašnjeg igrača Asvela za domaćina bio još bolniji.
Sličan ton zauzeo je i „Sports.fr“, koji je poraz opisao kao surov udarac za ekipu Tonija Parkera. U analizi se navodi da je Asvel imao priliku da reši utakmicu, ali da Tremont Voters nije iskoristio poslednji napad domaćih, čime je otvoren prostor za odlučujući potez Džonsa.
Francuski portal posebno je naglasio da je Asvel tokom većeg dela utakmice bio u prednosti, ali da je u završnici izgubio kontrolu nad rezultatom.
Ni „Sport 365“ nije propustio da istakne da je bivši igrač domaćina presudio svom nekadašnjem klubu. Francuski mediji podsećaju da je Asvel u poslednjoj četvrtini imao pet poena prednosti, ali da je Zvezda uspela da se vrati i izbori neizvesnu završnicu.
Dramatičan rasplet posebno dobija na značaju kada se zna da su crveno-beli u Lion stigli oslabljeni na centarskoj poziciji. Kako ističe „BeBasket“, srpski tim nije imao klasičnog centra u sastavu zbog problema sa povredama, ali je uprkos tome uspeo da izdrži pritisak domaćina.
Francuski „beIN SPORTS“ takođe je istakao da je Asvel ostao bez nagrade za dobru partiju, dok je Zvezda, uprkos problemima i izostanku klasičnog centra, pokazala mentalnu čvrstinu u završnici.
Podsetimo, Čima Moneke bio je jedan od najzapaženijih igrača Zvezde sa 18 poena, dok je Džordan Nvora dodao 17. Šemi Odželej postigao je 15 poena i imao važnu ulogu u borbi pod košem.
Na drugoj strani, najefikasniji u redovima Asvela bio je Bot Gač sa 19 poena, dok je Voters ubacio 15.
Preporučujemo
Penjaroja otkrio uzroke poraza: Trener Partizana o ovome nije hteo da priča!
13. 10. 2026. u 23:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)