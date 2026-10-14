Bizarno! Hansi Flik nije mogao na pres konferenciju nakon meča u Galatasaraja i Barselone, a ovo je razlog...

Barselona je u utorak savladala Galatasaraj 1:4, a nakon meča 2. kola Lige šampiona u Istanbulu viđene su nestvarne scene.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Konferencija za medije trenera Barse Hansija Flika kasnila je iz bizarnog razloga.

Nemac nije mogao da izađe pred novinare jer je ostao zaključan, a osoblje nije moglo da pronađe ključ. O događaju je izvestio novinar Atletika Pol Balus.

On je na društvenoj mreži "Iks" objavio snimak zaključanih vrata na stadionu Ali Sami Jen.

- Neobični prizori na stadionu Ali Sami Jen. Hansi Flik ne može da dođe na pres konferenciju nakon utakmice protiv Galatasaraja jer je ostao iza zaključanih vrata, a niko ne može da pronađe ključ - napisao je on.

Remarkable scenes at the Ali Sami Yen stadium. Hansi Flick can’t come at his press conference after the Galatasaray game because he is locked behind this door and nobody can find the key. https://t.co/I2X1dgpKH3 — Pol Ballús (@polballus) October 13, 2026

Osoblje stadiona radilo je sve da problem reši dok su okupljeni novinari čekali trenera Barselone.

Tek nakon nekoliko minuta vrata su uspešno otvorena, a Flik je mogao da održi konferenciju za štampu.

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