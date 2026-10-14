Bizarno! Hansi Flik nije mogao na pres konferenciju nakon meča u Galatasaraja i Barselone, a ovo je razlog...
Barselona je u utorak savladala Galatasaraj 1:4, a nakon meča 2. kola Lige šampiona u Istanbulu viđene su nestvarne scene.
Konferencija za medije trenera Barse Hansija Flika kasnila je iz bizarnog razloga.
Nemac nije mogao da izađe pred novinare jer je ostao zaključan, a osoblje nije moglo da pronađe ključ. O događaju je izvestio novinar Atletika Pol Balus.
On je na društvenoj mreži "Iks" objavio snimak zaključanih vrata na stadionu Ali Sami Jen.
- Neobični prizori na stadionu Ali Sami Jen. Hansi Flik ne može da dođe na pres konferenciju nakon utakmice protiv Galatasaraja jer je ostao iza zaključanih vrata, a niko ne može da pronađe ključ - napisao je on.
Osoblje stadiona radilo je sve da problem reši dok su okupljeni novinari čekali trenera Barselone.
Tek nakon nekoliko minuta vrata su uspešno otvorena, a Flik je mogao da održi konferenciju za štampu.
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