Fudbal

Bizarno! Hansi Flik nije mogao na pres konferenciju nakon meča u Galatasaraja i Barselone, a ovo je razlog...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 10. 2026. u 08:57

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Barselona je u utorak savladala Galatasaraj 1:4, a nakon meča 2. kola Lige šampiona u Istanbulu viđene su nestvarne scene.

Бизарно! Ханси Флик није могао на прес конференцију након меча у Галатасараја и Барселоне, а ово је разлог...

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Konferencija za medije trenera Barse Hansija Flika kasnila je iz bizarnog razloga. 

Nemac nije mogao da izađe pred novinare jer je ostao zaključan, a osoblje nije moglo da pronađe ključ. O događaju je izvestio novinar Atletika Pol Balus. 

On je na društvenoj mreži "Iks" objavio snimak zaključanih vrata na stadionu Ali Sami Jen. 

- Neobični prizori na stadionu Ali Sami Jen. Hansi Flik ne može da dođe na pres konferenciju nakon utakmice protiv Galatasaraja jer je ostao iza zaključanih vrata, a niko ne može da pronađe ključ - napisao je on. 

Osoblje stadiona radilo je sve da problem reši dok su okupljeni novinari čekali trenera Barselone. 

Tek nakon nekoliko minuta vrata su uspešno otvorena, a Flik je mogao da održi konferenciju za štampu. 

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