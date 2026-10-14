Tip fudbal

NAŠ 3+ TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo na kojim utkmicama se očekuju goleade - isplati se poraniti

О.М.

14. 10. 2026. u 06:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas pet utakmica na kojima se očekuju golovi.

НАШ 3+ ТИКЕТ ЈЕ ЈУЧЕ ПРОШАО: Ево на којим уткмицама се очекују голеаде - исплати се поранити

UWE KRAFT / AFP / Profimedia

3+ tiket za sredu

11.30 Jokohama - Urava Red Dajmonds UG 3+ (1,64)

19.00 Hod - Ranhajm UG 3+ (1,31)
21.00 Bode/Glimt - B. Dortmund UG 3+ (1,37)

 Ukupna kvota: 2,94

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI INTERVJU SMENJENOG GENERALA SIRSKOG: Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu

PRVI INTERVJU SMENjENOG GENERALA SIRSKOG: "Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu"