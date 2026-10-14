"NIJE HTEO DA OBUČE PRSLUK, A BILI SU SNAJPERISTI TU" Majka Aleksandra Vučića otkrila kroz šta je sve prolazila i kada je najviše strahovala
NIJE lako gledati dete koje prolazi kroz vatru javnog života, bez obzira na to koliko ono imalo godina i koju funkciju obavljalo.
Za svaku majku njeno dete je uvek dete ma koliko godina imalo. I Aleksandar Vučić, do juče predsednik je pre svega sin.
Zato reči Angeline Vučić u dokumentarnom filmu "Državnik" otkrivaju onu drugu, manje vidljivu stranu politike: tihu patnju porodice koja preživljava svaku napad, svaku optužbu i svaki rizičan trenutak. A Vučićeva porodica imala ih je mnogo.
- Mnogo je uvreda bilo i mnogo laži. Mnogo, mnogo, mnogo. Ja uglavnom ćutim i plačem i to radim noću. Da me niko ne vidi. A uvrede.Kad bih sad počela da ih ređam kraja ne bi bilo. I zato neću ni da ih ređam ni da ih podsećam šta su sve lagali - rekla je Angelina Vučić sa suzama u očima.
Ove reči jedne majke, izgovorene tiho i dostojanstveno, kidaju dušu dublje od bilo koje političke poruke.
Angelina Vučić prisetila se i trenutka svečanog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu.
Za nju to nije bio događaj od istorijskog značaja, već veče koje je provela u strahu za život svog sina. Aleksandra Vučića.
Ona je strepela i bdela, kao i svaka majka, uplašena saznanjima o o bezbednosnim procenama i snajperistima u blizini Savskog trga.
-Ja sam teško preživela otvaranje spomenika Stefanu Nemanji, zato što nije hteo da obuče prsluk a bili su snajperisti tu. Pa onda Srebrenica.I da niko nikad nije odgovarao (za napad na Vučića u Potočarima 2015. godine), to mi nikad neće biti jasno. Ali to je tako, to je nešto najgore, a ima još mnogo toga - rekla je Angelina Vučić.
(Alo)
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